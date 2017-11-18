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09:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем молодую журналистку из Владивостока

До назначения девушка работала корреспондентом на телевидении.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Владивосток, 18 ноября, PrimaMedia.

Министр обороны Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую из Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

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Как передает РИА Новости, приказ о ее назначении был подписан 15 ноября.

По ее словам, она будет работать в должности пресс-секретаря министра обороны, а Игорь Конашенков останется директором департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года, окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем работала корреспондентом, ведущей новостей и автором программ телерадиокомпании «Владивосток», с 2015 года — корреспондент телеканала «Звезда», затем на телеканалах «Россия 24» и «Рен ТВ».

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