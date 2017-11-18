Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем молодую журналистку из Владивостока
До назначения девушка работала корреспондентом на телевидении.
До назначения девушка работала корреспондентом на телевидении.
Владивосток, 18 ноября, PrimaMedia.
Министр обороны Сергей Шойгу назначил своим
Как передает РИА Новости, приказ о ее назначении был подписан 15 ноября.
По ее словам, она будет работать в должности
Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года, окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем работала корреспондентом, ведущей новостей и автором программ телерадиокомпании «Владивосток», с 2015 года — корреспондент телеканала «Звезда», затем на телеканалах «Россия 24» и «Рен ТВ».