Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем молодую журналистку из Владивостока

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Владивосток, 18 ноября, PrimaMedia.

Министр обороны Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую из Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Как передает РИА Новости, приказ о ее назначении был подписан 15 ноября.

По ее словам, она будет работать в должности пресс-секретаря министра обороны, а Игорь Конашенков останется директором департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.