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10:17 (мск), источник: Sputnik

В МВД Узбекистана — новые назначения

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Как сообщает UzNews со ссылкой на газету МВД Узбекистана «На посту», в системе Министерства внутренних дел республики произведен ряд назначений.

Источник: Sputnik

Назначены начальники УВД Самаркандской и Наманганской областей.

Полковник Ташпулатов Азиз Анварович назначен начальником УВД Самаркандской области.

Полковник Атаходжаев Адыл Иргашевич занял пост начальника УВД Наманганской области.

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