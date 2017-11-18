В МВД Узбекистана — новые назначения
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Как сообщает UzNews со ссылкой на газету МВД Узбекистана «На посту», в системе Министерства внутренних дел республики произведен ряд назначений.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Как сообщает UzNews со ссылкой на газету МВД Узбекистана «На посту», в системе Министерства внутренних дел республики произведен ряд назначений.
Назначены начальники УВД Самаркандской и Наманганской областей.
Полковник Ташпулатов Азиз Анварович назначен начальником УВД Самаркандской области.
Полковник Атаходжаев Адыл Иргашевич занял пост начальника УВД Наманганской области.