В Воронежской области завершили строительство лыжероллерной трассы

Работы по строительству полотна лыжероллерной трассы и монтажу системы электроосвещения подошли к концу. Уже установили входную арку с воротами, деревянное ограждение, скамейки, обустроили парковка для автотранспорта. В ближайшее время здесь появятся знаки и нанесут разметку. Власти также планируют разместить здесь пункты общественного питания и проката спортивного инвентаря.