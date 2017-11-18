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10:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области завершили строительство лыжероллерной трассы

17 ноября с рабочим визитом в Лискинский район прибыл Алексей Гордеев. Губернатор осмотрел площадку, где завершается строительство лыжероллерной трассы.

Источник: govvrn.ru

Работы по строительству полотна лыжероллерной трассы и монтажу системы электроосвещения подошли к концу. Уже установили входную арку с воротами, деревянное ограждение, скамейки, обустроили парковка для автотранспорта. В ближайшее время здесь появятся знаки и нанесут разметку. Власти также планируют разместить здесь пункты общественного питания и проката спортивного инвентаря.

СПРАВКА

Объект входит в комплекс сооружений ДЮСШ «Восточная» и предназначен для проведения тренировочных занятий и соревнований с числом участников до 160 человек. Протяженность трассы составляет 2,9 км, ширина дорожки — до 5 м. Общая площадь покрытия трассы равна 12,0 тыс. кв. м. В основании дорожного покрытия — щебень, само покрытие выполнено из асфальтобетона.

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