В Воронежской области завершили строительство лыжероллерной трассы
17 ноября с рабочим визитом в Лискинский район прибыл Алексей Гордеев. Губернатор осмотрел площадку, где завершается строительство лыжероллерной трассы.
17 ноября с рабочим визитом в Лискинский район прибыл Алексей Гордеев. Губернатор осмотрел площадку, где завершается строительство лыжероллерной трассы.
Работы по строительству полотна лыжероллерной трассы и монтажу системы электроосвещения подошли к концу. Уже установили входную арку с воротами, деревянное ограждение, скамейки, обустроили парковка для автотранспорта. В ближайшее время здесь появятся знаки и нанесут разметку. Власти также планируют разместить здесь пункты общественного питания и проката спортивного инвентаря.
СПРАВКА
Объект входит в комплекс сооружений ДЮСШ «Восточная» и предназначен для проведения тренировочных занятий и соревнований с числом участников до 160 человек. Протяженность трассы составляет 2,9 км, ширина дорожки — до 5 м. Общая площадь покрытия трассы равна 12,0 тыс. кв. м. В основании дорожного покрытия — щебень, само покрытие выполнено из асфальтобетона.