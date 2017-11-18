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11:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сергей Еремин посмотрел поделки воспитанников дома-лицея имени Совмена

Глава города вручил ребятам дома-лицея памятный подарок — модель самолета.

Источник: admkrsk.ru

Новогодние игрушки и фантазийные елки, поделки из природных материалов, картины и открытки, вязаные вещицы и кружевные салфетки. Всего более 100 творений, созданных руками талантливых воспитанников дома-лицея имени Хазрета Совмена, можно было увидеть и приобрести на ярмарке. Ее проведение — одна из добрых традиций лицеистов. Юные мастера наперебой старались рассказать о своих работах.

«Я связала разноцветный шарф и изготовила куклу-тильду, которая приносит своему хозяину добрые события. Мы любим ярмарку за классную атмосферу и всегда ее ждем, тщательно к ней готовимся. Сегодня все нарядились в русские народные костюмы, будем и петь, и танцевать. Ярмарка — это настоящий праздник», — поделилась эмоциями рукодельница Настя.

В большой уютный атриум дома-лицея пришли десятки красноярцев, желающих приобрести памятный подарок или сувенир, а главное — доставить радость ребятишкам, вложивших в свою работу талант и душу.

По приглашению лицеистов посетителем ярмарки стал и глава города Красноярска Сергей Еремин. Восхищаясь творческими находками ребят, мэр не удержался от приобретений.

«Всего и не перечислить. Новогодняя елка, красивые открытки, куклы, живописная картина, креативные мягкие коты, магнитики, вязаный коврик, даже носки шерстяные. Просто хочется подарить детям радость, а когда дети улыбаются — это счастье. Здесь как в большой дружной семье. Я очень тронут творческими достижениями ребят, а особенно покорили вафли, постряпанные юными хозяйками, которые напомнили мне детство», — поделился впечатлениями Еремин и вручил ребятам дома-лицея памятный подарок — модель самолета, сообщает пресс-служба городской администрации.

Благодаря условиям, которые созданы в доме-лицее имени Хазрета Совмена, ребята имеют возможность развивать себя творчески. Для этого здесь действуют различные кружки. При этом программа дополнительного образования постоянно развивается: для ребят создаются новые образовательные форматы, один из последних — школа тележурналистки. Юные журналисты также не остались в стороне от ярмарки. Ее проведение станет одной из главных тем информационных материалов, равно как и тема подготовки к юбилею дома-лицея. В предстоящем году он отметит свое 15-летие.

«Уже сейчас коллектив дома-лицея и все ребята готовятся к этому событию. Мы планируем целый ряд мероприятий, первое из которых будет проведено весной — спартакиада среди воспитанников детских домов. Кроме того, начали готовить яркую концертную программу совместно с Институтом искусств, чтобы для ребят этот праздник запомнился надолго. Мы всегда стараемся придумывать что-нибудь новенькое, так и сегодня мы вновь удивляем своих гостей», — рассказала директор дома-лицея Евгения Романенко.

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