Британские дроны проследят за российскими кораблями

По данным издания, практически бесшумный дрон Outrider будет запускаться с подлодки в специальном контейнере, раскрываемомна поверхности воды. Беспилотник оснащен оборудованием для передачи высококачественных фотографий вражеского корабля, чтобы экипаж подлодки мог или избежать контакта, или атаковать.

Отмечается, что дрон также планируется применять для обнаружения надводных кораблей или выживших в случае поисково-спасательных операций. Кроме того, он способен обнаружить подводные лодки вблизи поверхности. Летательный аппарат работает автономно или управляется с подлодки, можетоставаться в небе до двух с половиной часов и развивать скорость до 90 километров в час. При этом возвращение дрона на подлодку и его повторное использование не предусмотрены.