Британские дроны проследят за российскими кораблями
Подводные лодки Великобритании в ближайшее время смогут запускать
Подводные лодки Великобритании в ближайшее время смогут запускать
По данным издания, практически бесшумный дрон Outrider будет запускаться с подлодки в специальном контейнере, раскрываемомна поверхности воды. Беспилотник оснащен оборудованием для передачи высококачественных фотографий вражеского корабля, чтобы экипаж подлодки мог или избежать контакта, или атаковать.
Отмечается, что дрон также планируется применять для обнаружения надводных кораблей или выживших в случае
«Мы смогли бы выслеживать любого противника с таким оборудованием», — сообщил газете источник в Королевском
По данным издания, необходимость подобной слежки вызвана ростом активности российских подлодок у берегов Великобритании за последние шесть лет.