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10:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Британские дроны проследят за российскими кораблями

Подводные лодки Великобритании в ближайшее время смогут запускать из-под воды беспилотники, которые будут следить за российскими судами у британского побережья. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает газета Daily Mail.

Источник: AFP 2017

По данным издания, практически бесшумный дрон Outrider будет запускаться с подлодки в специальном контейнере, раскрываемомна поверхности воды. Беспилотник оснащен оборудованием для передачи высококачественных фотографий вражеского корабля, чтобы экипаж подлодки мог или избежать контакта, или атаковать.

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Отмечается, что дрон также планируется применять для обнаружения надводных кораблей или выживших в случае поисково-спасательных операций. Кроме того, он способен обнаружить подводные лодки вблизи поверхности. Летательный аппарат работает автономно или управляется с подлодки, можетоставаться в небе до двух с половиной часов и развивать скорость до 90 километров в час. При этом возвращение дрона на подлодку и его повторное использование не предусмотрены.

«Мы смогли бы выслеживать любого противника с таким оборудованием», — сообщил газете источник в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

По данным издания, необходимость подобной слежки вызвана ростом активности российских подлодок у берегов Великобритании за последние шесть лет.

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