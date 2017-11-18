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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Министр транспорта открыл Южный подъезд к Ростову-на-Дону

Министр транспорта России Максим Соколов в субботу открыл движение по новой транспортной развязке на подъездной автодороге от трассы М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Источник: РИА Новости

«Сегодня мы открываем объект, который обеспечит связь с Ворошиловским мостом и объектами, построенными к чемпионату мира на левом берегу Дона», — сказал Соколов на открытии. Он добавил, что при строительстве были использованы самые современные инновации и укрепление грунтов, освещение светодиодами и даже композитные материалы.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, пропускная способность из Ростова и в Ростов увеличена в четыре раза. «Транспортная развязка решает также вопросы, связанные с чемпионатом мира, поскольку это одно из основных направлений движения болельщиков к стадиону и на юг», — отметил он.

Реконструкция участка южного подъезда к Ростову-на-Дону со второго по седьмой километр началась в декабре 2016 года. Проект был разбит на два этапа. Реализация основной части первого этапа завершилась 18 ноября с открытием нового шестиполосного пойменного моста, двухполосной выездной эстакады и расширенной с четырех до восьми полос проезжей части основного хода дороги.

До конца года планируется ввести и вторую, въездную, эстакаду. Таким образом, автомобилисты получат шесть-восемь полос движения на въезде в донскую столицу. Первый этап реализации программы завершится в мае 2018 года после возведения новой разворотной эстакады на четвертом километре трассы.

Второй этап, предполагающий строительство развязок и расширение проезжей части с четвертого по седьмой километр трассы, завершится в октябре 2020 года.

Федеральная автомобильная дорога А-135 — это важный транспортный узел, входящий в состав международного транзитного коридора Север-Юг. Он соединяет Ростов с трассой М-4 «Дон», а также ближайшими городами-спутниками — Батайском, Азовом, Сальском. Кроме того, он обеспечивает доступ к новому стадиону «Ростов Арена», который будет принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году.

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