Министр транспорта открыл Южный подъезд к Ростову-на-Дону
Министр транспорта России Максим Соколов в субботу открыл движение по новой транспортной развязке на подъездной автодороге от трассы М-4 «Дон» к
Министр транспорта России Максим Соколов в субботу открыл движение по новой транспортной развязке на подъездной автодороге от трассы М-4 «Дон» к
«Сегодня мы открываем объект, который обеспечит связь с Ворошиловским мостом и объектами, построенными к чемпионату мира на левом берегу Дона», — сказал Соколов на открытии. Он добавил, что при строительстве были использованы самые современные инновации и укрепление грунтов, освещение светодиодами и даже композитные материалы.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, пропускная способность из Ростова и в Ростов увеличена в четыре раза. «Транспортная развязка решает также вопросы, связанные с чемпионатом мира, поскольку это одно из основных направлений движения болельщиков к стадиону и на юг», — отметил он.
Реконструкция участка южного подъезда к
До конца года планируется ввести и вторую, въездную, эстакаду. Таким образом, автомобилисты получат
Второй этап, предполагающий строительство развязок и расширение проезжей части с четвертого по седьмой километр трассы, завершится в октябре 2020 года.
Федеральная автомобильная дорога А-135 — это важный транспортный узел, входящий в состав международного транзитного коридора