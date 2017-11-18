Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
«Жаник, Жаник» — Дюжев об обращении к Фриске во время отношений
СМИ: Максим Галкин показал нежное фото с Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались (фото)
Первые фото со свадьбы Серены Уильямс появились в Сети
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
14События недели в фотографиях
13:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Краснодара посоветуются с горожанами, прежде чем что-то строить

Мэр Краснодара Евгений Первышов побывал на заседании дискуссионного клуба в городе. Обсуждали архитектурный облик крайцентра.

Источник: администрация Краснодара

— Архитектура города должна отвечать запросам и отражать видение самих жителей. Поэтому мы решили максимально вовлекать горожан в принятие важных для Краснодара решений, прежде всего — в части развития уже застроенных и освоения новых территорий, создания городской инфраструктуры, — заявил Первышов.

Хотя в Краснодаре общественность итак уже включена в состав комиссии по землепользованию и застройке города. И знает обо всех изменениях, которые планируются в генеральном плане крайцентра. Этот градостроительный совет собирается несколько раз в месяц и рассматривает представленные застройщиками проекты ЖК. И дает свою оценку предоставленным материалам. Внимательно изучают все и особенно обращают внимание на то, есть ли инфраструктура, социальные объекты. И уже на основе их выводов и решается вопрос о выдаче разрешения на строительство.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Были ли у Януковича золотой батон и унитаз?
Сергей Безруков впервые показал своих старших детей
США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии
ЦСКА выиграл в Хабаровске в матче РФПЛ
Российский самолет А-100 совершил первый полет
Гендиректора «дочки» «Газпром нефти» поймали на взятке
На пляже в Евпатории нашли древнегреческую могилу
«Мугабе, уходи!»: зимбабвийцы гонят бессменного лидера
СМИ: математик Дмитрий Богатов может стать свидетелем
Спорт
Бобровский остался единственной звездой НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одолел "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ благодаря великолепному голу Артемия Панарина и 36 сейвам Сергея Бобровского
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь