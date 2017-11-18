Власти Краснодара посоветуются с горожанами, прежде чем что-то строить
Мэр Краснодара Евгений Первышов побывал на заседании дискуссионного клуба в городе. Обсуждали архитектурный облик крайцентра.
Мэр Краснодара Евгений Первышов побывал на заседании дискуссионного клуба в городе. Обсуждали архитектурный облик крайцентра.
— Архитектура города должна отвечать запросам и отражать видение самих жителей. Поэтому мы решили максимально вовлекать горожан в принятие важных для Краснодара решений, прежде всего — в части развития уже застроенных и освоения новых территорий, создания городской инфраструктуры, — заявил Первышов.
Хотя в Краснодаре общественность итак уже включена в состав комиссии по землепользованию и застройке города. И знает обо всех изменениях, которые планируются в генеральном плане крайцентра. Этот градостроительный совет собирается несколько раз в месяц и рассматривает представленные застройщиками проекты ЖК. И дает свою оценку предоставленным материалам. Внимательно изучают все и особенно обращают внимание на то, есть ли инфраструктура, социальные объекты. И уже на основе их выводов и решается вопрос о выдаче разрешения на строительство.