Власти Краснодара посоветуются с горожанами, прежде чем что-то строить

Хотя в Краснодаре общественность итак уже включена в состав комиссии по землепользованию и застройке города. И знает обо всех изменениях, которые планируются в генеральном плане крайцентра. Этот градостроительный совет собирается несколько раз в месяц и рассматривает представленные застройщиками проекты ЖК. И дает свою оценку предоставленным материалам. Внимательно изучают все и особенно обращают внимание на то, есть ли инфраструктура, социальные объекты. И уже на основе их выводов и решается вопрос о выдаче разрешения на строительство.