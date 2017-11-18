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13:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов встретился с мэром Шэньчжэня

Президент РТ обсудил с китайским градоначальником возможность совместных проектов в сфере высоких технологий.

Источник: Reuters

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с мэром китайского города Шэньчжэнь господином Чэн Жугуй. Переговоры прошли в рамках визита татарстанской делегации в КНР, сообщается на официальном портале Правительства РТ.

В сообщении отмечается, что в беседе с градоначальником Шэньчжэня Рустам Минниханов рассказал о социально-экономическом положении республики и затронул тему совместных высокотехнологичных проектов с китайскими компаниями на территории Татарстана.

«Все мы впечатлены масштабами работы, которая проводится в Шэньчжэне. Ваш город — центр китайской IT-индустрии, один из крупнейших мегаполисов страны не только по размерам, но и по уровню экономического развития. Я посещал Шэньчжэнь в августе 2011 года и принимал участие в торжественной церемонии открытия 26-х Всемирных студенческих спортивных игр. Наша Казань приняла эстафету у Вашего города и провела очередную Универсиаду в 2013 году. Столица Татарстана — Казань и Шэньчжэнь с 2012 года являются городами-побратимами», — отметил Рустам Минниханов.

По итогам встречи Президент РТ поблагодарил китайскую сторону за гостеприимство и пригласил градоначальника Шэньчжэня посетить Татарстан.

Также Рустам Минниханов посетил одну из крупнейших выставок Юго-Восточной Азии — выставку высоких технологий CHTF и встретился с председателем правления Выставочного центра города Шэньчжэня Су Ян Вэйем.

Выставка проходит на площадке Выставочного центра города Шэньчжэня на общей площади в 280 тысяч кв.м. В 2016 году на CHTF были представлены 3533 компаний и более 23 тыс. проектов из 90 стран и регионов Китая. Мероприятие посетило почти 600 тысяч человек. Среди постоянных участников выставки такие известные компании как Siemens, Motorola, Ericsson, Cisco, Ford, Omron, China Tele-com, China Putian, Lenovo и др.

«В 2019 году у нас в Казани состоится чемпионат мира по профессиональному мастерству Worldskills. Для его проведения в Татарстане ведется строительство современного выставочного центра. В этой связи нам важен и интересен опыт функционирования вашего выставочного центра», — отметил Президент Татарстана, отметив, что делегация Татарстана находится под впечатлением от посещения выставки.

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