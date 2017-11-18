Рустам Минниханов встретился с мэром Шэньчжэня
Президент РТ обсудил с китайским градоначальником возможность совместных проектов в сфере высоких технологий.
Президент РТ обсудил с китайским градоначальником возможность совместных проектов в сфере высоких технологий.
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с мэром китайского города Шэньчжэнь господином Чэн Жугуй. Переговоры прошли в рамках визита татарстанской делегации в КНР, сообщается на официальном портале Правительства РТ.
В сообщении отмечается, что в беседе с градоначальником Шэньчжэня Рустам Минниханов рассказал о
«Все мы впечатлены масштабами работы, которая проводится в Шэньчжэне. Ваш город — центр китайской
По итогам встречи Президент РТ поблагодарил китайскую сторону за гостеприимство и пригласил градоначальника Шэньчжэня посетить Татарстан.
Также Рустам Минниханов посетил одну из крупнейших выставок
Выставка проходит на площадке Выставочного центра города Шэньчжэня на общей площади в 280 тысяч кв.м. В 2016 году на CHTF были представлены 3533 компаний и более 23 тыс. проектов из 90 стран и регионов Китая. Мероприятие посетило почти 600 тысяч человек. Среди постоянных участников выставки такие известные компании как Siemens, Motorola, Ericsson, Cisco, Ford, Omron, China
«В 2019 году у нас в Казани состоится чемпионат мира по профессиональному мастерству Worldskills. Для его проведения в Татарстане ведется строительство современного выставочного центра. В этой связи нам важен и интересен опыт функционирования вашего выставочного центра», — отметил Президент Татарстана, отметив, что делегация Татарстана находится под впечатлением от посещения выставки.