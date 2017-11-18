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13:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Минниханов предложил Huawei открыть производство на территории Иннополиса

Также компании предложено направить инвестиции в образовательный проект.

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил компанию Huawei и предложил сразу две площадки республики для развития компании.

— Мы были бы рады взаимодействию с компанией Huawei по ряду вопросов. Например, мы хотим предложить локализацию производства компании и открытие центра разработок на территории ОЭЗ Иннополис. Также направить инвестиции компании в образовательные проекты в Татарстане, в том числе открытие Авторизованной академии на базе КФУ, — озвучил глава республики.

По его словам, перспективным для республики является развитие сетей мобильной связи поколения 5G на территории Татарстана и применение сетевого и серверного оборудования Huawei на предприятиях республики. Чтобы ознакомиться с реальными возможностями республики, Рустам Минниханов пригласил представителей компании посетить Татарстан.

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