Минниханов предложил Huawei открыть производство на территории Иннополиса

— Мы были бы рады взаимодействию с компанией Huawei по ряду вопросов. Например, мы хотим предложить локализацию производства компании и открытие центра разработок на территории ОЭЗ Иннополис. Также направить инвестиции компании в образовательные проекты в Татарстане, в том числе открытие Авторизованной академии на базе КФУ, — озвучил глава республики.