Минниханов предложил Huawei открыть производство на территории Иннополиса
Также компании предложено направить инвестиции в образовательный проект.
Также компании предложено направить инвестиции в образовательный проект.
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил компанию Huawei и предложил сразу две площадки республики для развития компании.
— Мы были бы рады взаимодействию с компанией Huawei по ряду вопросов. Например, мы хотим предложить локализацию производства компании и открытие центра разработок на территории ОЭЗ Иннополис. Также направить инвестиции компании в образовательные проекты в Татарстане, в том числе открытие Авторизованной академии на базе КФУ, — озвучил глава республики.
По его словам, перспективным для республики является развитие сетей мобильной связи поколения 5G на территории Татарстана и применение сетевого и серверного оборудования Huawei на предприятиях республики. Чтобы ознакомиться с реальными возможностями республики, Рустам Минниханов пригласил представителей компании посетить Татарстан.