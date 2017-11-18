«Единая Россия» увеличит финансирование отделений во всех регионах

Источник: РИА Новости

ПОСЁЛОК НИКОЛА (Иркутская область), 18 ноя — РИА Новости. «Речь идет об увеличении финансирования региональных отделений на партийную атрибутику, символику, на проведение процедуры предварительного голосования. Это будет касаться всех регионов, не только Сибирского федерального округа, методика будет единая», — сказал Турчак.

Читайте также В ряды оппозиционеров затесался единоросс

Он уточнил, что общий объем партийного финансирования не изменится. «Речь идет об общем фонде партийных средств — внутри этого объема будет перераспределение средств. Какие-то вещи будут финансироваться больше, какие-то меньше», — пояснил и.о. секретаря генсовета.

На совещании с секретарями и руководителями региональных исполнительных комитетов партии Турчак подчеркнул, что «вектор внимания партийной работы должен быть смещен в сторону регионов». По его словам, это должно касаться не только внутренних партийных вопросов, связанных с финансированием работы региональных отделений.