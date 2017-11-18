В Крыму начали строить стену на границе с Украиной

Завершить строительство планируется в течение первого полугодия 2018-го. Его назначение, по официальным сообщениям, «обеспечить безопасность крымчан и туристов».



Украина три года назад также заявила о намерении построит забор на границе с Россией. Но из-за финансовых трудностей планы удалось реализовать лишь частично.