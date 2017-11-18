В Крыму начали строить стену на границе с Украиной
Россия начала строительство ограждения на административной границе между Украиной и Крымским полуостровом. Двухметровый забор протянется на 50 километров.
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Россия начала строительство ограждения на административной границе между Украиной и Крымским полуостровом. Двухметровый забор протянется на 50 километров.
Завершить строительство планируется в течение первого полугодия 2018-го. Его назначение, по официальным сообщениям, «обеспечить безопасность крымчан и туристов».
Украина три года назад также заявила о намерении построит забор на границе с Россией. Но