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12:45 (мск), источник: Kommersant.uz

Президент 22—25 ноября посетит Корею

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22—25 ноября по приглашению президента Мун Чжэ Ина посетит с государственным визитом Республику Корея.

Источник: Kommersant.uz

В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Стороны рассмотрят перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Планируется также обмен мнениями по региональной и международной проблематике.

Президент Узбекистана также встретится со спикером Национальной ассамблеи и премьер-министром Кореи, посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием руководителей ведущих экономических и финансовых структур двух стран.

По итогам визита ожидается принятие глава двух государств Совместного заявления о всестороннем углублении стратегического партнерства. Планируется также подписание весомого пакета документов, коммерческих соглашений и контрактов, предусматривающих укрепление и расширение сотрудничества в различных областях.

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