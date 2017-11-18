Президент 22—25 ноября посетит Корею
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Стороны рассмотрят перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической,
Президент Узбекистана также встретится со спикером Национальной ассамблеи и
По итогам визита ожидается принятие глава двух государств Совместного заявления о всестороннем углублении стратегического партнерства. Планируется также подписание весомого пакета документов, коммерческих соглашений и контрактов, предусматривающих укрепление и расширение сотрудничества в различных областях.