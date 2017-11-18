Президент 22—25 ноября посетит Корею

Источник: Kommersant.uz

В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Стороны рассмотрят перспективы дальнейшего развития межгосударственных связей в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Планируется также обмен мнениями по региональной и международной проблематике.

Президент Узбекистана также встретится со спикером Национальной ассамблеи и премьер-министром Кореи, посетит узбекско-южнокорейский бизнес-форум с участием руководителей ведущих экономических и финансовых структур двух стран.