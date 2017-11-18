Президент поручил внедрить во всех поликлиниках систему электронной очереди
Президент Узбекистана в ходе поездки по Сергелийскому району ознакомился с деятельностью семейной поликлиники № 61 на массиве 6-А.
Президент Узбекистана в ходе поездки по Сергелийскому району ознакомился с деятельностью семейной поликлиники № 61 на массиве 6-А.
В трехэтажной семейной поликлинике на 250 посещений действуют отделения УЗИ, цифрового рентгена, электрокардиографии, физиотерапии, клиническая и биохимическая лаборатории, дневной стационар. Созданы условия для оказания медицинских услуг населению узкими специалистами, такими, как терапевт, педиатр, хирург, отоларинголог, окулист, невропатолог, иммунолог.
Одним из основных нововведений в семейной поликлинике является внедрение электронной системы записи пациентов к врачу. То есть пациент до прихода в поликлинику на прием к врачу через интернет или по телефону записывается в очередь с помощью установленной в регистратуре системы, что предотвращает волокиту и экономит время.
Президент дал поручения по внедрению такой системы во всех первичных медицинских учреждениях столицы. Глава государства подчеркнул, что реформы в сфере медицины, прежде всего, должны глубже внедряться в семейных поликлиниках.
«Эти учреждения призваны улучшать показатели здоровья населения и должны регулярно представлять информацию о том, каких заболеваний стало меньше, какие диагностированы на ранней стадии и какое лечение проводится», — отметил Шавкат Мирзиёев.