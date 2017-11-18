Президент поручил внедрить во всех поликлиниках систему электронной очереди

Источник: Kommersant.uz

В трехэтажной семейной поликлинике на 250 посещений действуют отделения УЗИ, цифрового рентгена, электрокардиографии, физиотерапии, клиническая и биохимическая лаборатории, дневной стационар. Созданы условия для оказания медицинских услуг населению узкими специалистами, такими, как терапевт, педиатр, хирург, отоларинголог, окулист, невропатолог, иммунолог.

Одним из основных нововведений в семейной поликлинике является внедрение электронной системы записи пациентов к врачу. То есть пациент до прихода в поликлинику на прием к врачу через интернет или по телефону записывается в очередь с помощью установленной в регистратуре системы, что предотвращает волокиту и экономит время.

Президент дал поручения по внедрению такой системы во всех первичных медицинских учреждениях столицы. Глава государства подчеркнул, что реформы в сфере медицины, прежде всего, должны глубже внедряться в семейных поликлиниках.