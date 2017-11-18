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20:01 (мск), источник: Pro Город Самара

Дмитрий Азаров провел прием граждан

Жилищные и коммунальные проблемы, развитие сельского хозяйства и господдержка аграриев, ремонт самарской детской поликлиники № 1 — все это темы, которые не на шутку волнуют самарцев.

Источник: Pro Город Самара

В пятницу, 17 ноября, в приемной президента РФ врио губернатора Дмитрий Азаров обсудил с жителями региона самые наболевшие вопросы. Жилищные и коммунальные проблемы, развитие сельского хозяйства и господдержка аграриев, ремонт самарской детской поликлиники № 1 — все это темы, которые не на шутку волнуют самарцев.

Например, многодетная мама Татьяна Тарасенко впервые обратилась за помощью к главе региона еще в октябре, когда глава региона проводил прямую линию по вопросам отопительного сезона. Женщина воспитывает с супругом шестерых детей, а в частном доме, где они живут, отсутствовали централизованное отопление и газ. В кратчайшие сроки по поручению Дмитрия Азарова многодетной семье была оказана материальная помощь, а также предоставлено 5 тонн угля для печного отопления дома.

И вот вчера Татьяна Тарасенко пришла на прием лично. Речь на этот раз зашла об улучшении жилищных условий семьи. «Мы проработаем более детально и найдем пути выхода из этой ситуации. Надо правильно оформить весь пакет документов в рамках социальной поддержки. Мы попробуем ускорить сроки, эта ситуация не терпит промедления», — сказал Дмитрий Азаров.

Также в приемную президента РФ обратились инициативные жители Промышленного района. Вопрос касался ремонта детской поликлиники № 1. Заявительницы рассказали, что сегодня в медучреждении работает только два этажа из четырех, и этого явно не хватает для обслуживания населения.

Присутствующий на приеме врио министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов пояснил, что в декабре 2016 года из-за разового смещения земляных пород в здании образовалась трещина, и дальнейшая его эксплуатация стала невозможной. В сентябре этого года было получено предварительное экспертное заключение, по которому разрешается использовать два этажа здания.

Сегодня для ремонта и полного восстановления поликлиники необходимо выделить из бюджета 39,4 млн рублей. По словам министра, медучреждение будет работать в полную мощность в 2018 году.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что решение о выделении бюджетных средств будет проработано немедленно. «У нас впереди зима, и есть определенные ограничения по проведению работ. Мы со своей стороны максимально ускорим процесс и сделаем все возможное. К августу поликлиника должна работать полностью», — дал поручение Геннадию Гридасову глава региона.

Еще один важный вопрос поднял на приеме член общественного совета при минсельхозе по развитию АПК Евгений Чичев. Он сообщил о высоком уровне безработицы на селе, о сокращении численности населения. При этом отметил, что одна из главных проблем региона сегодня — это низкий уровень обеспечения области продуктами собственного производства. По мнению Чичева, действующая региональная программа по развитию сельского хозяйства, рынков и продовольствия показала свою неэффективность.

«У нас есть региональная программа, которую надо пересмотреть. Мы с вами заинтересованы, чтобы переработка сельхозпродукции производилась в регионе, так как любой технологический передел добавляет стоимости. Я абсолютно с вами согласен. У нас инфраструктура по хранению и переработке сельхозпродукции недостаточная. И это сдерживает развитие. Мы должны заниматься именно этими вопросами», — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил минсельхозу начать разработку новой региональной программы по развитию сельского хозяйства и предложил Евгению Чичеву принять в этой работе непосредственное участие.

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