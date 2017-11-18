Президент встретился с руководством Royal Dutch Shell

Источник: Reuters

Глава государства отметил активное содействие Royal Dutch Shell в организации международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и выразил благодарность руководству компании за участие в ней.

В свою очередь исполнительный директор Бен ван Берден поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность встретиться и поздравил Казахстан с успешным проведением международной выставки.

«Я хочу поздравить Вас с очень успешным проведением ЭКСПО. У меня была возможность посетить самый привлекательный павильон на ЭКСПО — сферу “Нур Алем”. И это было потрясающе», — сказал главный исполнительный директор концерна.

Бен ван Берден напомнил, что 18 ноября текущего года исполняется 20 лет с момента подписания соглашения о разделе продукции на указанных месторождениях и подчеркнул важную роль президента Казахстана в их реализации.