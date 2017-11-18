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15:02 (мск), источник: Kapital.kz

Президент встретился с руководством Royal Dutch Shell

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества в нефтегазовом секторе страны, в том числе дальнейшее развитие Карачаганакского и Кашаганского проектов. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Reuters

Глава государства отметил активное содействие Royal Dutch Shell в организации международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и выразил благодарность руководству компании за участие в ней.

В свою очередь исполнительный директор Бен ван Берден поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность встретиться и поздравил Казахстан с успешным проведением международной выставки.

«Я хочу поздравить Вас с очень успешным проведением ЭКСПО. У меня была возможность посетить самый привлекательный павильон на ЭКСПО — сферу “Нур Алем”. И это было потрясающе», — сказал главный исполнительный директор концерна.

Бен ван Берден напомнил, что 18 ноября текущего года исполняется 20 лет с момента подписания соглашения о разделе продукции на указанных месторождениях и подчеркнул важную роль президента Казахстана в их реализации.

«Эти проекты оказались очень хорошими и эффективными. Все затраты были погашены вовремя, и теперь проекты работают на прибыль», — сказал глава государства.

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