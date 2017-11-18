Волгоградская область подписала соглашение с ДОСААФ России

Источник: пресс-служба администрации Волгоградской области

— Подписав соглашение, мы расширяем спектр сотрудничества с ДОСААФ России, — сказал Андрей Бочаров. — Мы рассматриваем создание отдельного центра в Волгоградской области, где будут проходить различные мероприятия, выполняться задачи ДОСААФ, где молодые люди получат возможность готовиться к будущей жизни.

ДОСААФ активно и успешно сотрудничает с высшими и средними учебными заведениями Волгоградской области. Ряд мероприятий уже состоялись в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете и ВолГУ.

— Сделаны серьезные шаги по привлечению молодежи, мы уверены, что работа по взаимодействию с ДОСААФ будет усилена, — подчеркнул Андрей Бочаров.

В рамках соглашения предусматривается реализации проекта по формированию Волгоградского авиационно-спортивного центра — на аэродроме в Среднеахтубинском районе появится полноценная учебно-тренировочная база по подготовке к военной службе.

По словам Александра Колмаков регион в последние три года стремительно меняется.

— Руководство Волгоградской области прилагает серьезные усилия по патриотическому воспитанию молодежи, находит новые точки роста, которые можно развивать. Новый авиационно-спортивный центр позволит молодым людям найти применение своим запросам, самовыразиться, реализоваться. Центр должен быть многофункциональным, чтобы молодежь на полосах препятствий, мототреках, военно-тактических полях, плоскостных объектах другой направленности смогла получить тот адреналин, который она не получит в городских условиях, — сказал Александр Колмаков.

Благодаря созданию такой базы в регионе возродятся традиции по подготовке специалистов для Российской Армии — напомним, до 1997 года Качинское летное училище в Волгограде выпускало профессиональных военных летчиков. Формирование центра также будет способствовать развитию малой авиации в регионе — она востребована для решения вопросов безопасности, задач в сельском хозяйстве, транспортной сфере, других отраслях.

Добавим, ДОСААФ регулярно принимает участие в масштабных патриотических мероприятиях на территории Волгоградской области, организуя авиашоу, выставки военной и инженерной техники, мастер-классы по различным видам спорта. Общественная организация была задействована в проведении первого этапа подготовки к празднованию Сталинградской Победы — в торжествах, приуроченных к 100-летию Героя Советского Союза Алексея Маресьева, которые прошли в 2016 году в Камышине. Завтра, 19 ноября, в городе воинской славы Калач-на-Дону, где пройдут основные торжества по случаю 75-летия начала контрнаступления под Сталинградом, ДОСААФ развернет семь интерактивных площадок.