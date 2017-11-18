«Мугабе, уходи!»: зимбабвийцы гонят бессменного лидера
Жители Зимбабве вышли в субботу на улицы приветствовать армию, посадившую под домашний арест Роберта Мугабе, и требовать отставки 93-летнего президента, правящего страной уже 37 лет.
Жители Зимбабве вышли в субботу на улицы приветствовать армию, посадившую под домашний арест Роберта Мугабе, и требовать отставки 93-летнего президента, правящего страной уже 37 лет.
Тысячи человек вышли на улицы столицы Зимбабве Хараре приветствовать армию, которая со среды удерживает под домашним арестом президента Роберта Мугабе. Они потребовали отставки 93-летнего президента, правящего страной уже 37 лет.
В праздничной толпе приподнятое настроение. Демонстранты обнимаются с солдатами и рассыпаются в благодарностях, передает корреспондент
От имени всех зимбабвийцев мы говорим нашей армии: «Огромное вам спасибо за мирное вмешательство».
«Народные массы Зимбабве должны уже сказать: «Мугабе, уходи! И не сегодня, не завтра, а вчера. Мы ждем не дождемся прощания. Для нас это — начало новой жизни».
Военные удерживают Мугабе со среды. Некоторые министры его кабинета задержаны. Армия добивается добровольной отставки бессменного лидера страны. Того же требуют правящая партия
Пора вернуть Зимбабве себе
«Пора вернуть Зимбабве себе», — сказал он.
Армия вмешалась в ситуацию после того, как Мугабе на прошлой неделе уволил своего давнего соратника, 75-летнего
Увольнение косвенно подтвердило опасения, что 93-летний лидер хочет передать власть своей жене Грейс, которая на 40 лет моложе его.
Военные отрицают обвинения в государственном перевороте и продолжают считать Мугабе главнокомандующим.
В пятницу он впервые появился на публике. На выпускной церемонии в Открытом университете Хараре Мугабе вручил дипломы, ни словом не обмолвившись о своем домашнем аресте.
Что дальше?
Наблюдатели отмечают, что у Мугабе
Надежды демонстрантов на новую жизнь рискуют разбиться о реальность, предупреждают эксперты.
Последние 40 лет страной правят ветераны войны за независимость, и, судя по всему, армия вмешалась в политику для того, чтобы защитить
Уволеннный
Если он станет президентом, не исключено, что Мугабе может остаться церемониальным главой страны.