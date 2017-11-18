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14:26 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Мугабе, уходи!»: зимбабвийцы гонят бессменного лидера

Жители Зимбабве вышли в субботу на улицы приветствовать армию, посадившую под домашний арест Роберта Мугабе, и требовать отставки 93-летнего президента, правящего страной уже 37 лет.

Источник: AP 2017

Тысячи человек вышли на улицы столицы Зимбабве Хараре приветствовать армию, которая со среды удерживает под домашним арестом президента Роберта Мугабе. Они потребовали отставки 93-летнего президента, правящего страной уже 37 лет.

В праздничной толпе приподнятое настроение. Демонстранты обнимаются с солдатами и рассыпаются в благодарностях, передает корреспондент Би-би-си с места событий.

От имени всех зимбабвийцев мы говорим нашей армии: «Огромное вам спасибо за мирное вмешательство».
Один из протестующих

«Народные массы Зимбабве должны уже сказать: «Мугабе, уходи! И не сегодня, не завтра, а вчера. Мы ждем не дождемся прощания. Для нас это — начало новой жизни».

Военные удерживают Мугабе со среды. Некоторые министры его кабинета задержаны. Армия добивается добровольной отставки бессменного лидера страны. Того же требуют правящая партия ЗАНУ-ПФ, влиятельная Ассоциация ветеранов войны и либеральная оппозиция.

Источник: AP 2017

Пора вернуть Зимбабве себе

По словам одного из протестующих, субботняя акция призвана «положить конец авторитарному правлению».

«Пора вернуть Зимбабве себе», — сказал он.

Армия вмешалась в ситуацию после того, как Мугабе на прошлой неделе уволил своего давнего соратника, 75-летнего вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, которого воспринимали как возможного преемника.

Увольнение косвенно подтвердило опасения, что 93-летний лидер хочет передать власть своей жене Грейс, которая на 40 лет моложе его.

Военные отрицают обвинения в государственном перевороте и продолжают считать Мугабе главнокомандующим.

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В пятницу он впервые появился на публике. На выпускной церемонии в Открытом университете Хараре Мугабе вручил дипломы, ни словом не обмолвившись о своем домашнем аресте.

Что дальше?

Наблюдатели отмечают, что у Мугабе по-прежнему много сторонников и ореол героя освободительного движения, поэтому армия и политические противники хотят дать ему возможность уйти достойно, особенно с учетом преклонного возраста отца нации, в традициях которой — чтить стариков.

Надежды демонстрантов на новую жизнь рискуют разбиться о реальность, предупреждают эксперты.

Последние 40 лет страной правят ветераны войны за независимость, и, судя по всему, армия вмешалась в политику для того, чтобы защитить статус-кво.

Уволеннный вице-президент Мнангагва мало чем отличается от Мугабе. Он ветеран и ключевой связной между армией, силами безопасности и правящей партией ЗАНУ-ПФ.

Если он станет президентом, не исключено, что Мугабе может остаться церемониальным главой страны.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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