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18:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Кубанские гаишники прошли крестным ходом по опасной трассе

В Краснодарском крае сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по опасному участку трассы Темрюк — Краснодар. Шествие было приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщается на сайте Кубанской митрополии.

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Крестный ход состоялся под звон колоколов передвижной звонницы. Возглавил шествие настоятель храма преподобного Сергия Радонежского. Также в нем приняли участие начальник краевого УГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края, инспекторы ДПС и представители общественности.

«В шествии участвовали около 100 сотрудников ГИБДД», — уточнила ТАСС представитель регионального управления Госавтоинспекции. Собеседница агентства также отметила, что участок, где прошел крестный ход, является одним из самых опасных в пригороде Краснодара.

Во всех храмах Екатеринодарской епархии прошли заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах.

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. В текущем году он приходится на 19 ноября.

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