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19:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В мэры Самары ждут «порядочного» человека

Об этом врио губернатора региона Дмитрий Азаров заявил на первом заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города.

Источник: Reuters

В областной столице продолжается подготовка к выборам градоначальника. Пресс-служба регионального правительства сообщает, что состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Самары. Там врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что у нового мэра не будет времени «на раскачку», а базовым качеством его должна стать порядочность.

Первое заседание носило организационный характер. Председателем комиссии единогласно был избран Азаров, заместителями стали врио первого зампредседателя правительства Виктор Кудряшов и председатель гордумы Галина Андриянова. Секретарем комиссии стал председателя городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимира Пронина.

Документы от кандидатов будут приниматься с 20 ноября по 18 декабря. Конкурс пройдет с 20 по 22 декабря. Запланировано 3 заседания комиссии, по итогам которых думе будет рекомендовано минимум 2 наиболее достойных кандидата.

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