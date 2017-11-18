В мэры Самары ждут «порядочного» человека
Об этом врио губернатора региона Дмитрий Азаров заявил на первом заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города.
Об этом врио губернатора региона Дмитрий Азаров заявил на первом заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города.
В областной столице продолжается подготовка к выборам градоначальника.
Первое заседание носило организационный характер. Председателем комиссии единогласно был избран Азаров, заместителями стали врио первого зампредседателя правительства Виктор Кудряшов и председатель гордумы Галина Андриянова. Секретарем комиссии стал председателя городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимира Пронина.
Документы от кандидатов будут приниматься с 20 ноября по 18 декабря. Конкурс пройдет с 20 по 22 декабря. Запланировано 3 заседания комиссии, по итогам которых думе будет рекомендовано минимум 2 наиболее достойных кандидата.