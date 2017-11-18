В мэры Самары ждут «порядочного» человека

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В областной столице продолжается подготовка к выборам градоначальника. Пресс-служба регионального правительства сообщает, что состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Самары. Там врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что у нового мэра не будет времени «на раскачку», а базовым качеством его должна стать порядочность.

Первое заседание носило организационный характер. Председателем комиссии единогласно был избран Азаров, заместителями стали врио первого зампредседателя правительства Виктор Кудряшов и председатель гордумы Галина Андриянова. Секретарем комиссии стал председателя городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимира Пронина.