Исекешев жестко раскритиковал работу коммунальных служб Астаны

Источник: Zakon.kz

18 ноября Асет Исекешев совершил очередной объезд по ряду городских объектов и окраинам по соблюдению норм благоустройства и санитарных норм.

Как известно, необычно теплая осень, отсутствие твердого покрытия внутриплощадочных проездов по вине стройкомпаний и недостроенные дороги в жилых массивах приводят к загрязнению столичных дорог.

В этой связи аким Астаны Асет Исекешев раскритиковал работу всех городских служб города за ненадлежащий контроль над соблюдением правил благоустройства на территории столицы.

По информации дорожно-технической инспекции ДВД г. Астаны, такие нарушения происходят и по другой причине: многие подъездные дороги к строительным объектам не очищены, и грузовые машины даже после тщательной промывки колес загрязняются вновь. Поэтому штраф налагается не только на водителей автомашин, но и на руководителей стройобъектов.

С начала года к административной ответственности за несоблюдение правил благоустройства на территории столицы привлечено 214 строительных компаний, наложено штрафов на общую сумму 14,5 млн тенге.

Также аким выслушал руководителей строительных компаний. По их словам, причиной частого выноса грязи со строительных площадок является в том числе поздняя теплая осень.

Между тем, по мнению акима города, погодные условия не должны быть поводом для загрязнения дорог. Главная причина — это отсутствие твердого покрытия внутриплощадочных проездов.

У вас все время погода виновата! Я понимаю, что в этом году теплая осень. Тем не менее основная причина — это безответственное отношение к соблюдению санитарных норм. Безусловно, Астана — это большая строительная площадка. В этом году в столице строится около 1 900 объектов, из них более 200 — это жилые дома. В этом году мы сдали в эксплуатацию 2,5 млн квадратных метров жилья. Асет Исекешев

Также аким акцентировал внимание на качестве строительства жилья, благоустройстве дворовых площадок и подъездных путей. В связи с этим он поручил акимам районов, руководителям городских коммунальных служб усилить работу по наведению порядка в городе — особенно с учетом погодных условий.