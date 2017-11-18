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15:14 (мск), источник: Sputnik.by

Украинский консул посетил задержанного за шпионаж журналиста Шаройко

МИНСК, 18 ноя — Sputnik. Украинский консул встретился с задержанным в Беларуси журналистом Павлом Шаройко, сообщил «112 Украина» посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Источник: Sputnik.by

Информация о задержании украинского журналиста появилась в пятницу: об этом заявили в редакции «Украинского радио» и его супруга Елена. По ее словам, Шаройко задержали еще 25 октября. Белорусский МИД и Комитет госбезопасности накануне не комментировали эту информацию.

«Сразу, как нам сообщили об этом (задержании Шаройко, — ред.), мы направили соответствующую ноту относительно доступа к задержанному. Этот допуск был предоставлен, наш консул встречался с Шаройко, чтобы выяснить, в каких условиях он содержится и чтобы он на них не жаловался. Потом состоялась встреча нашего консула с женой Шаройко и адвокатом», — заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

По словам посла, журналист находится в следственном изоляторе КГБ Беларуси. Дипломатам также пояснили причины, по которым был задержан собкор «Украинского радио».

«Это обвинение в шпионаже согласно УК Беларуси. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием», — сказал Кизим.

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 Украинский консул посетил задержанного за шпионаж журналиста Шаройко
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