Врио губернатора Андрей Травников отметил достижения района в Маслянино

Источник: VN.ru

Визит врио губернатора Андрей Травникова в Маслянинский район начался с открытия модернизированного животноводческого комплекса АПК «ЭкоНива» в село Пеньково. Раньше комплекс был рассчитан на 1 800 голов. После масштабных работ по расширению объекта здесь разместятся 5 000 коров, которые будут давать 150 тонн молока в сутки. Общая сумма инвестиций по проекту составляет около 3 млрд руб. На комплексе установлены три доильные установки: «карусели» на 36 и 72 места и «ёлочка» на 10 мест.

Мероприятия по открытию проходили в основном корпусе. С приветственным словом выступил глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов, ученики агрокласса и дети работников комплекса подготовили праздничный концерт. Врио губернатора Андрей Травников отметил рекордные сроки сдачи комплекса (начали в апреле 2017 года, а в середине ноября уже запустили в эксплуатацию), и добавил, что такие предприятия нужны региону.

Следующим пунктом в рабочей поездке руководителя региона стала площадка перспективного строительства завода по переработке молока и производству сыра. Здесь планируется возвести перерабатывающий завод, мощность которого 600 тонн молока в сутки. Планируемый объем инвестиций около 6 млрд рублей.

Высокую оценку дал врио губернатора детскому саду «Росинка» на 175 мест, первому из объектов социальной сферы, что он посетил в Маслянино. Сад был открыт чуть больше года назад.

После руководитель региона Андрей Травников посетил еще одно перспективное предприятие района — «Маслянинское лукошко», где в скором времени планируется выращивать вешенки. Сейчас предприятие находится в стадии запуска, подведены все коммуникации, завезено оборудование. Через две недели предприятие начнет работу.

Очень ждут в Маслянино новую школу. Сейчас в район приезжает много молодых специалистов, и школа в поселке насущная необходимость. Руководителю региона показали площадку, где планируется строительство образовательного учреждения на 280 мест. Среди будущих объектов социальной сферы, которые посетил руководитель региона, площадка под строительство жилья для молодых специалистов «ЭконНивы». Здесь планируется построить таунхасы.

Во время посещения ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ» участникам рабочей поездки рассказали о планах по продолжению реконструкции зданий, об активной реализации в Маслянинском районе программы «Земский доктор», которая привлекла за 3 года 17 новых врачей по различным специальностям. Врио губернатора Андрей Травников отметил положительный опыт подготовки младшего и среднего медицинского персонала на территории района. В Маслянино специалистов готовят на месте, поэтому недостатка в медицинских кадрах младшего и среднего звена районное здравоохранение не испытывает. Руководитель региона отметил важность передачи маслянинского опыта по подготовке специалистов и в другие районы.

В ходе рабочей поездки глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов ознакомил делегацию региона с перспективами развития территории, с планами строительства Молодежного парка, развития туризма, сельского хозяйства, частного предпринимательства и социальной сферы.

В малом зале администрации Маслянинского района прошло совещание по вопросам социально-экономического развития района, на котором Вячеслав Владимирович выступил с докладом о приоритетных проектах развития территории.

На совещании присутствовали заместители главы администрации района, главы поселений района, руководители служб, предприятий и организаций, представители депутатского корпуса и общественных организаций района.

Глава правительства области поддержал перспективные проекты социально-экономического развития района и ответил на вопросы участников совещания. Они касались строительства социального жилья, новой больницы и реконструкции дороги Маслянино — Черепаново.