Президент Узбекистана ознакомился с новостройками в Сергелийском районе

Источник: Uzdaily.uz

В Сергелийском районе столицы построен новый жилой массив. Президент осмотрел новые квартиры, ознакомился с созданными в них условиями, побеседовал с новоселами, поздравил их и вручил подарки.

Владельцы новых квартир в беседе с Президентом выразили удовлетворение в связи с созданными условиями, отметили, что предоставление подобного жилья на основе льготных ипотечных кредитов и налоговых льгот повышает настроение людей, служит важным фактором роста уровня их благосостояния.

Президент дал рекомендации и поручения по дальнейшему совершенствованию подобных домов, которые будут строиться в будущем.

На этом массиве также организован городской отдел внутренних дел № 50 при Сергелийском районном управлении внутренних дел.

В отделе созданы все условия для эффективной деятельности дежурной части, технико-охранного центра, оперуполномоченного, дознавателя, инспектора по миграции и оформлению гражданства, инспектора по делам несовершеннолетних и молодежи, инспектора по профилактике махалли.

Шавкат Мирзиёев побеседовал с сотрудниками городского отдела внутренних дел № 50 об исполнении задач, намеченных в ходе состоявшегося 15 ноября видеоселекторного совещания по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.

Самым важным вопросом сегодняшнего дня является укрепление нижнего звена системы органов внутренних дел, сказал Шавкат Мирзиёев.

Мы создали все условия для службы и быта инспекторов по профилактике. Теперь следует усилить их потенциал, взаимодействие со сходами граждан махаллей. Отныне инспектора по профилактике в каждой махалле будут назначаться из числа трех самых профессиональных сотрудников на конкурсной основе. Конкуренция между претендентами позволит создать эффективно действующую систему по обеспечению мирной и спокойной жизни людей.

Глава Узбекистана ознакомился с установленным в служебной машине современным оборудованием для фотосъемки подозрительных лиц и установления их личности, дал поручения по созданию в Ташкенте таких современно оснащенных отделов внутренних дел.

На этом массиве начала работу компания по профессиональному управлению обслуживанием жилых домов. Президенту Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о деятельности этого обслуживающего центра.

На массиве новостроек также построен и современный плавательный бассейн. Длина плавательного бассейна составляет 25 метров, ширина — 11 метров. Он рассчитан на ежедневный прием 150−200 человек. В сооружении, возведенном за счет средств в размере более 3 миллиардов сумов, созданы все условия для посетителей. Имеются кабинеты для медицинских работников и тренеров. Бассейн оснащен самыми современными системами очистки, отопления, поддержания оптимальной температуры.

В соответствии с климатическими условиями нашей страны в каждом районе Ташкента необходимо построить по 10 современных плавательных бассейнов, при их возведении следует использовать качественные строительные материалы, сказал Президент.

Президент Шавкат Мирзиёев дал поручения по дальнейшему широкому привлечению детей к занятиям данным видом спорта, подготовке высококвалифицированных специалистов по обучению плаванию.

Глава нашего государства ознакомился с деятельностью семейной поликлиники № 61.

В трехэтажной семейной поликлинике на 250 посещений действуют отделения УЗИ, цифрового рентгена, электрокардиографии, физиотерапии, клиническая и биохимическая лаборатории, дневной стационар. Созданы все условия для оказания квалифицированных медицинских услуг населению узкими специалистами, такими, как терапевт, педиатр, хирург, отоларинголог, окулист, невропатолог, иммунолог.

Одним из основных нововведений в семейной поликлинике является внедрение электронной системы регистрации пациентов на очередь. То есть пациент до прихода в поликлинику на прием к врачу через интернет или по телефону записывается в очередь с помощью установленной в регистратуре системы, что экономит время.

Президент на примере семейной поликлиники № 61 дал поручения по внедрению такой системы во всех первичных медицинских учреждениях столицы. Подчеркивалось, что реформы в сфере медицины, прежде всего, должны глубже внедряться в семейных поликлиниках, эти учреждения призваны улучшать показатели здоровья населения и должны регулярно представлять информацию о том, каких заболеваний стало меньше, какие диагностированы на ранней стадии и какие меры по их лечению принимаются.

Затем глава нашего государства ознакомился с созданными в дошкольном образовательном учреждении № 18 условиями.

В нашей стране уделяется особое внимание внедрению современных механизмов системы дошкольного образования, укреплению ее материально-технической базы, совершенствованию воспитательного и учебного процесса, повышению квалификации работников и их материальному стимулированию, воспитанию молодого поколения физически здоровыми, духовно зрелыми личностями. Постановление главы нашего государства О мерах по коренному совершенствованию системы дошкольного образования от 9 сентября текущего года служит важным руководством к действию в этом направлении.

В двухэтажном учреждении на 300 мест выполнены строительно-ремонтные работы на 3,7 миллиарда сумов. Кружки по музыке, иностранным языкам, комнаты для проведения спортивных занятий оснащены необходимыми пособиями, наглядными средствами, современным спортивным инвентарем. В освещении помещений используются энергосберегающие приборы.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил необходимость коренным образом улучшить деятельность дошкольных образовательных учреждений, уделять особое внимание образованию и воспитанию детей, повышению квалификации воспитателей.

В возведенной на основе современных требований общеобразовательной школе № 55 на 630 ученических мест созданы все условия для учащихся и учителей. Светлые и просторные кабинеты, современное учебно-лабораторное оборудование, спортивный зал, стадион, столовая-буфет, в целом должная школьная инфраструктура имеют важное значение в качественном обучении детей.

В процессе осуществляемых в сфере широкомасштабных реформ уделяется особое внимание всестороннему изучению мнений и предложений преподавателей, родителей, школьников, системному подходу к их практической реализации. С учетом пожеланий широких слоев населения с нового учебного года в общеобразовательных школах организованы 10-е классы, созданы все условия для продолжения учащимися образования по их интересам в школе, колледже или лицее.

Известно, что в отдельных местах школы расположены далеко от жилых домов, что создает неудобства в дороге туда и обратно, сказывается на качестве образования. В возведенной на этом массиве школе приняты во внимание все аспекты, связанные с этим. По словам родителей, окна домов выходят в сторону школы, что позволяет следить за детьми по пути в школу, их пребыванием на переменах.

Президент, знакомясь со школой, особо отметил, что такие проекты имеют важное значение в дальнейшем усилении проводимой работы в сфере образования.

Глава Узбекистана встретился здесь с активом Сергелийского района, ветеранами, молодежью, представителями общественности, владельцами новых квартир. На встрече говорилось о мире и спокойствии в нашей стране, создаваемых для населения условиях, удовлетворенности народа жизнью, создании новых рабочих мест.

В рамках посещения Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым Сергелийского района состоялась презентация планируемых к реализации социально-экономических проектов.

Спектр предлагаемых проектов широк. Например, общества с ограниченной ответственностью «Bek mega textile», «Dara elite», «Laura peri fashion», «Оrchid beauty» намечают организовать производство текстильной продукции и готовой одежды, «Оriginal textile and print» — выпуск готовых изделий из джинсовой ткани, аксессуаров и фурнитуры, предприятие «Еllа» — пошив женских пальто и изделий из натуральной кожи.

ООО «Оrient confection» и «Sladus produce» планируют расширить производство кондитерских изделий, ООО «Korton Оsiyo» — гофрированных коробок и ленты для фасовки фруктов и овощей. Проект предприятия «Аminovs company» направлен на выпуск бытовой техники, «Сentral Аsia» — строительных гвоздей, металлических проводов и электродов.

Немало проектов и в сфере услуг. В частности, ООО «Nazm-nur progress» нацелено на создание современной кардиохирургической клиники, предприятие «Global medical center» — расширение многопрофильного медицинского центра, ООО «Kilpyong leaders» — возведение парка и бизнес-центра.