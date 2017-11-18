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16:06 (мск), источник: Sputnik.md

День тишины: о чем молчит Кишинев

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. День тишины перед референдумом об отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева начался в субботу. По словам главы Центральной избирательной комиссии Молдовы Алины Руссу, согласно действующему законодательству республики, накануне референдума и в день голосования запрещена агитация и пропаганда.

Источник: Sputnik.md

«День тишины перед референдумом будет проходить на тех же условиях, что и перед любыми другими выборами», — сказала Руссу.

По ее словам, запрет не распространяется на информацию, уже размещенную в интернете, и на ранее вывешенные афиши. Участки для голосования будут открыты в воскресенье, 19 ноября, с 07.00 до 21.00 часов.

«Согласно Кодексу о выборах, для того, чтобы референдум состоялся, в нем должна принять участие одна треть из списка избирателей Кишинева», — отметила Руссу, добавив, что всего в столице насчитывается порядка 620 тысяч избирателей.

Напомним, что референдум инициировала Партия социалистов, собрав необходимое число подписей жителей муниципия. Дорин Киртоакэ занимает пост мэра Кишинева уже третий срок — 10 лет подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

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