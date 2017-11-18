День тишины: о чем молчит Кишинев

Источник: Sputnik.md

«День тишины перед референдумом будет проходить на тех же условиях, что и перед любыми другими выборами», — сказала Руссу.

По ее словам, запрет не распространяется на информацию, уже размещенную в интернете, и на ранее вывешенные афиши. Участки для голосования будут открыты в воскресенье, 19 ноября, с 07.00 до 21.00 часов.

«Согласно Кодексу о выборах, для того, чтобы референдум состоялся, в нем должна принять участие одна треть из списка избирателей Кишинева», — отметила Руссу, добавив, что всего в столице насчитывается порядка 620 тысяч избирателей.