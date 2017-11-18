Путин открыл в Ливадии памятник Александру III

Скульптура выполнена из бронзы на одном из уральским заводов. Царь изображен сидящим на срубе дерева, опираясь на саблю. Рядом с фигурой Александра III — двуглавый орел. По словам автора памятника Андрея Ковальчука, его произведение символизирует сильное государство. На постаменте выгравирована фраза Александра III: «У России только два союзника — ее армия и флот».

«Фраза раскрывает суть памятника: сильное государство дает возможность развиваться и науке, и культуре, не только Военно-морскому флоту или армии. Это дает возможность для нормальной мирной жизни и развития страны», — сказал Ковальчук.

18 ноября 2017 года Российский император Александр III 17 октября 1888 года пострадал в железнодорожной катастрофе недалеко от станции Борки в 50 километрах от Харькова. Спасая жизни близких, около получаса он держал рухнувшую крышу вагона, пока не подоспела помощь. Как предполагают историки, в результате этого чрезмерного напряжения у него начала прогрессировать тяжелая болезнь. В честь этого чудесного спасения в 1892 году в Форосе была построена знаменитая Воскресенская церковь. 1 ноября (20 октября по старому стилю) 1894 года государь умер в Ливадии. Тело было доставлено в Петербург и похоронено в Петропавловском соборе.