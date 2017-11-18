Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
СМИ: На 48-м году жизни скончался актёр «Морских дьяволов»
СМИ: Максим Галкин показал нежное фото с Пугачевой
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
13Густой смог окутал Дели
17:26 (мск), источник: РИА Крым

Путин открыл в Ливадии памятник Александру III

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии памятника императору Александру III, умершему 1 ноября 1894 года в ливадийской резиденции. Монумент установлен на территории бывшего малого дворца.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства лично возложил цветы к памятнику Александру III и произнес речь, в которой назвал императора выдающимся государственным деятелем, человеком сильного характера, мужества и несгибаемой воли.

Скульптура выполнена из бронзы на одном из уральским заводов. Царь изображен сидящим на срубе дерева, опираясь на саблю. Рядом с фигурой Александра III — двуглавый орел. По словам автора памятника Андрея Ковальчука, его произведение символизирует сильное государство. На постаменте выгравирована фраза Александра III: «У России только два союзника — ее армия и флот».

«Фраза раскрывает суть памятника: сильное государство дает возможность развиваться и науке, и культуре, не только Военно-морскому флоту или армии. Это дает возможность для нормальной мирной жизни и развития страны», — сказал Ковальчук.

18 ноября 2017 года Российский император Александр III 17 октября 1888 года пострадал в железнодорожной катастрофе недалеко от станции Борки в 50 километрах от Харькова. Спасая жизни близких, около получаса он держал рухнувшую крышу вагона, пока не подоспела помощь. Как предполагают историки, в результате этого чрезмерного напряжения у него начала прогрессировать тяжелая болезнь. В честь этого чудесного спасения в 1892 году в Форосе была построена знаменитая Воскресенская церковь. 1 ноября (20 октября по старому стилю) 1894 года государь умер в Ливадии. Тело было доставлено в Петербург и похоронено в Петропавловском соборе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
В РЖД объяснили, почему авиаперелеты дешевле плацкарта
ЦСКА выиграл в Хабаровске в матче РФПЛ
Трамп назвал Хиллари Клинтон «наихудшим лузером всех времен»
Умер один из создателей AC/DC Малькольм Янг
В Британии потерпело крушение крупнейшее воздушное судно в мире
СБУ задержала причастного к убийству Пола Хлебникова россиянина
Приготовленный в Сочи хачапури вошел в российскую Книгу рекордов
Спорт
ЦСКА и СКА устроили голевое шоу в Хабаровске при -17 градусах "СКА-Хабаровск" уступил ЦСКА в матче 17-го тура РФПЛ
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь