Кишинев и Тирасполь открыли мост: два берега Днестра становятся ближе
КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik.
КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik.
Мост между селами Бычок (левый берег) и
По словам Филипа, открытие моста представляет еще один этап реализации цели правительства по устранению всех барьеров на пути свободного передвижения граждан, товаров и услуг между двумя берегами Днестра.
«Это символическое событие, и я приветствую данный прагматичный подход. Этот мост — шаг вперед в устранении транспортных барьеров», — подчеркнул премьер, добавив, что рассчитывает, что за этим последуют и другие результаты.
Он также отметил, что обеспечение функционирования моста важно не только с точки зрения перспективы расширения транзитного и экономического потенциала региона, но и развития инфраструктуры, коммерческого и частного автомобильного транспорта.
По словам Вадима Красносельского, открытие моста — «хороший стимул для решения и иных вопросов».
«Этот мост открывает движение вперед, потому что вопросов много, от которых зависит жизнь простых людей. Это и номерные знаки, дипломы, железная дорога, вопросы коммуникации», — отметил Красносельский.
В свою очередь,
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.