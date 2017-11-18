Дональд Трамп назвал Хиллари Клинтон «наихудшим лузером всех времен»
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в субботу в очередной раз раскритиковал своего бывшего
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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в субботу в очередной раз раскритиковал своего бывшего
«Жуликоватая Хиллари Клинтон — это худший (и крупнейший) лузер всех времен. Она никак не может остановиться (смириться с проигрышем — ИФ), и это очень на руку Республиканской партии», — написал он в твиттере.
«Хиллари, лучше живи своей жизнью, а через три года попытайся еще разок (стать президентом — ИФ)», — добавил Трамп.
Президент США регулярно подвергает критике бывшую соперницу. Та, в свою очередь, тоже время от времени дает негативные характеристики деятельности нынешней американской администрации.