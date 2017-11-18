Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Какая одежда опасна для здоровья
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
СМИ: Актёр из "Морских дьяволов" найден мёртвым в Петербурге
СМИ: Максим Галкин показал нежное фото с Пугачевой
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
13Густой смог окутал Дели
17:17 (мск), источник: Интерфакс

Дональд Трамп назвал Хиллари Клинтон «наихудшим лузером всех времен»

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в субботу в очередной раз раскритиковал своего бывшего соперника-демократа на выборах Хиллари Клинтон, назвав ее «лузером».

Источник: Reuters

«Жуликоватая Хиллари Клинтон — это худший (и крупнейший) лузер всех времен. Она никак не может остановиться (смириться с проигрышем — ИФ), и это очень на руку Республиканской партии», — написал он в твиттере.

«Хиллари, лучше живи своей жизнью, а через три года попытайся еще разок (стать президентом — ИФ)», — добавил Трамп.

Президент США регулярно подвергает критике бывшую соперницу. Та, в свою очередь, тоже время от времени дает негативные характеристики деятельности нынешней американской администрации.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В РЖД объяснили, почему авиаперелеты дешевле плацкарта
ЦСКА выиграл в Хабаровске в матче РФПЛ
Умер один из создателей AC/DC Малькольм Янг
В Британии потерпело крушение крупнейшее воздушное судно в мире
СБУ задержала причастного к убийству Пола Хлебникова россиянина
Приготовленный в Сочи хачапури вошел в российскую Книгу рекордов
Спорт
ЦСКА и СКА устроили голевое шоу в Хабаровске при -17 градусах "СКА-Хабаровск" уступил ЦСКА в матче 17-го тура РФПЛ
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь