Президент Татарстана прилетел во Вьетнам

Президент Татарстана планирует встретится с руководством Торгово-промышленной палаты Хошимина, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Надо отметить, что партнерство Татарстана и Вьетнама успешно развивается: по итогам 2016 года двусторонний внешнеторговый оборот между ними составил почти 60 млн долларов. Это больше показателя 2015 года в 2,4 раза. 98 процентов этой суммы приходится на экспорт: Татарстан поставляет в Ханой различные виды оборудования, механические устройства, каучук и резину, изделия из древесины и пр.