Президент Татарстана прилетел во Вьетнам

Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в столицу Социалистической Республик Вьетнам. В аэропорту главу РТ встретил Генеральный консул Российской Федерации в Хошимине Алексей Попов, сообщает пресс-служба Рустама Минниханова.
Президент Татарстана планирует встретится с руководством Торгово-промышленной палаты Хошимина, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Надо отметить, что партнерство Татарстана и Вьетнама успешно развивается: по итогам 2016 года двусторонний внешнеторговый оборот между ними составил почти 60 млн долларов. Это больше показателя 2015 года в 2,4 раза. 98 процентов этой суммы приходится на экспорт: Татарстан поставляет в Ханой различные виды оборудования, механические устройства, каучук и резину, изделия из древесины и пр.
Также в Хошимине пройдет бизнес-форум «Вьетнам — Татарстан», где Татарстан представит экономический и инвестиционный потенциал республики. Пройдет и ряд адресных встреч, в частности Рустам Минниханов должен встретиться с председателем Народного комитета Хошимина Нгуеном Тхань Фонгом.
Президент РТ намерен посетить Сайгонский парк высоких технологий (SHTP), занимающий лидирующие позиции среди научно-технических центров Вьетнама.