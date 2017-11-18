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19:35 (мск), источник: Вести - Калининград

20 ноября состоится встреча губернатора с послом Норвегии в России

В понедельник, 20 ноября, Антон Алиханов встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегия в Российской Федерации Лейдульвом Атле Намтведтом.

Источник: Reuters

Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества региона и Норвегии в сфере инвестиций, сельского хозяйства и культуры.

Стоит отметить, что внешнеторговый оборот товаров Калининградской области с Норвегией за январь — сентябрь 2017 года составил порядка 176 миллионов долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 68%. Экспорт — 135 миллионов долларов, импорт — 41 миллион долларов.

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