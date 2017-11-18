20 ноября состоится встреча губернатора с послом Норвегии в России

Стоит отметить, что внешнеторговый оборот товаров Калининградской области с Норвегией за январь — сентябрь 2017 года составил порядка 176 миллионов долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 68%. Экспорт — 135 миллионов долларов, импорт — 41 миллион долларов.