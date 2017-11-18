Пентагон рассекретил данные о сексуальных домогательствах в армии

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Отдел по предотвращению сексуального насилия предоставил Министерству обороны США документ, в котором проанализированы жалобы на домогательства, полученные с американских военных баз по всему миру. В докладе представлены данные с 2013 по 2016 финансовый год.

Отчет затрагивает случаи сексуального насилия и непристойного поведения в сухопутных, морских, военно-воздушных войсках США, морской пехоте, а также на совместных военных базах и в зонах боевых действий, таких как Ирак, Афганистан и другие.

Всего 2016 году зафиксировано 6153 подобных жалобы, тогда как в 2013 году их количество равнялось 5323. Отрицательную динамику показывает только морская пехота: с 2013 года количество жалоб на насилие сексуального характера сократилось. А вот в сухопутных войсках данный показатель вырос больше всего: в 2016 году зафиксировано на 591 обращение больше, чем в 2013.