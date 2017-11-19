Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
Ученые из 184 стран сделали "предупреждение человечеству"
Валерия устроила девичник с бывшей женой Иосифа Пригожина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
СМИ: На 48-м году жизни скончался актёр «Морских дьяволов»
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
«Мисс Мира-2017» стала 20-летняя индианка
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Внутри Монголии
06:57 (мск), источник: Kommersant.uz

Двух организаторов сбора подписей арестовали на 10 и 15 суток

Ирина Зайдман и Мария Леглер получили 10 и 15 суток административного ареста соответственно за организацию несанкционированных собраний.

Источник: Kommersant.uz

Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на заместителя начальника ГУВД Ташкента, начальника Следственного управления Дониёра Ташходжаева.

Ирина Шахназарова (Зайдман) активно участвовала в организации проходившего в Парке Дружбы сбора подписей под обращением к МВД Узбекистана с требованием наказать виновных в гибели учащегося медицинского колледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова. Мария Головко (Леглер) 26 сентября инициировала сбор подписей под обращением к властям в защиту животных возле памятника Пушкину в Яккасарайском районе.

По данным ГУВД, обе встречи не были санкционированы. Собранные правоохранительными органами сведения указывают, что именно эти женщины инициировали собрания. Ирина Шахназарова обозначила место и время проведения собрания, указав свой контактный номер, а Мария Головко подготовила текст обращения и распечатала его для подписи гражданами. В суде женщины признали, что допустили ошибку, не получив разрешения городской администрации, сказал замначальника ГУВД.

Активистки привлечены к административной ответственности по следующим статьям 201 (Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) и 202 (Создание условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) КоАО.

В их отношении применено наказание в виде административного ареста, а также штраф. Мария Головко должна будет выплатить 8,98 млн сумов, Ирина Шахназарова — 7,48 млн сумов.

Дониёр Ташходжаев опроверг информацию о том, что задержание женщин проходило с нарушениями и что судебные заседания были закрытыми и прошли без участия адвокатов.

В настоящее время Ирина Шахназарова и Мария Головко находятся в реабилитационном центре при ГУВД Ташкента.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Двух организаторов сбора подписей арест?
В Национальном университете откроется ф?
В Совбез ООН поступил новый проект резолюции по Сирии
Путин утвердил правила отказа в валютных операциях
СМИ: Вашингтон даст Украине $47 млн на летальное оружие
Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах
Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов
Аргентина получила сигналы от пропавшей подводной лодки
Ракетные части РФ перевооружены комплексами «Искандер-М» на 80%
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь