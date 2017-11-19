Двух организаторов сбора подписей арестовали на 10 и 15 суток

Источник: Kommersant.uz

Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на заместителя начальника ГУВД Ташкента, начальника Следственного управления Дониёра Ташходжаева.

Ирина Шахназарова (Зайдман) активно участвовала в организации проходившего в Парке Дружбы сбора подписей под обращением к МВД Узбекистана с требованием наказать виновных в гибели учащегося медицинского колледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова. Мария Головко (Леглер) 26 сентября инициировала сбор подписей под обращением к властям в защиту животных возле памятника Пушкину в Яккасарайском районе.

По данным ГУВД, обе встречи не были санкционированы. Собранные правоохранительными органами сведения указывают, что именно эти женщины инициировали собрания. Ирина Шахназарова обозначила место и время проведения собрания, указав свой контактный номер, а Мария Головко подготовила текст обращения и распечатала его для подписи гражданами. В суде женщины признали, что допустили ошибку, не получив разрешения городской администрации, сказал замначальника ГУВД.

Активистки привлечены к административной ответственности по следующим статьям 201 (Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) и 202 (Создание условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) КоАО.

В их отношении применено наказание в виде административного ареста, а также штраф. Мария Головко должна будет выплатить 8,98 млн сумов, Ирина Шахназарова — 7,48 млн сумов.

Дониёр Ташходжаев опроверг информацию о том, что задержание женщин проходило с нарушениями и что судебные заседания были закрытыми и прошли без участия адвокатов.