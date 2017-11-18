Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов
Жена президента Украины Марина Порошенко может участвовать в краже средств, выделяемых США и европейскими государствами в качестве гуманитарной помощи для
Жена президента Украины Марина Порошенко может участвовать в краже средств, выделяемых США и европейскими государствами в качестве гуманитарной помощи для
По данным издания, в разных регионах страны регистрировались подставные фонды, которые просили оказать помощь зарубежные благотворительные организации. После получения денег, фонды переводили средства на счета фирм и после этого закрывались.
Среди тех, кто перевел деньги на помощь украинским
В октябре лидер оппозиционной фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко обвинила президента Украины в отмывании бюджетных денег через фиктивные контракты для армии.