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22:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов

Жена президента Украины Марина Порошенко может участвовать в краже средств, выделяемых США и европейскими государствами в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов. Об этом со ссылкой на источник в Минюсте Украины сообщает Luxembourg Herald.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, в разных регионах страны регистрировались подставные фонды, которые просили оказать помощь зарубежные благотворительные организации. После получения денег, фонды переводили средства на счета фирм и после этого закрывались.

Как утверждает Luxembourg Herald, жена Петра Порошенко лично контролировала весь процесс, а речь идет о десятках и даже сотнях миллионов долларов.

Среди тех, кто перевел деньги на помощь украинским детям-инвалидам упоминается Фонд Джорджа Сороса. В махинациях мог быть замешан замглавы президентской администрации Ростислав Павленко.

В октябре лидер оппозиционной фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко обвинила президента Украины в отмывании бюджетных денег через фиктивные контракты для армии.

Крах шоколадной империи Порошенко
Во время загрузки произошла ошибка.
30 октября© Ньюстюб
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