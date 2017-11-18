Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, в разных регионах страны регистрировались подставные фонды, которые просили оказать помощь зарубежные благотворительные организации. После получения денег, фонды переводили средства на счета фирм и после этого закрывались.

Как утверждает Luxembourg Herald, жена Петра Порошенко лично контролировала весь процесс, а речь идет о десятках и даже сотнях миллионов долларов.

Среди тех, кто перевел деньги на помощь украинским детям-инвалидам упоминается Фонд Джорджа Сороса. В махинациях мог быть замешан замглавы президентской администрации Ростислав Павленко.