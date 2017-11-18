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23:17 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган усомнился в том, можно ли доверять НАТО

АНКАРА, 18 ноя — РИА Новости. Доверие к НАТО вызывает серьезные вопросы, заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя отказ альянса от помощи Анкаре в области ПВО.

Источник: AP 2017

«Вопрос доверия к организации вызывает серьезные вопросы в альянсе в целом», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Он напомнил, что в период максимального роста угроз с сирийской территории НАТО отозвала ракетные зенитные системы Patriot из Турции и дала понять, что в случае атаки на турецкую территорию не окажет поддержку Анкаре.

«Когда же Турция начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ряд ведущих стран НАТО начали критиковать Анкару», — добавил президент Турции, отметив, что это подтверждает наличие проблем внутри НАТО.

Он вновь осудил действия США в Сирии. «Под предлогом борьбы с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) террористов PYD (сирийской курдской партии “Демократический союз”, которую Турция считает связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК — ред.) поддерживают политически, вооружают и снабжают деньгами. Когда стало известно о договоренности двух террористических организаций в Ракке, США признали, что сотни террористов ИГ покинули район с ведома Вашингтона. Это позорное признание, не подобающее союзникам Турции. Анкара прекрасно осведомлена о реалиях региона. Вопрос в другом: осознают ли США последствия своей политики?», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция не только завершит операцию в сирийском Идлибе, но и «освободит от террористов» контролируемые PYD районы Африн и Манбидж, а также нанесет удары по источникам угрозы национальной безопасности в районе Кандиль на севере Ирака, где расположены базы РПК.

Эрдоган попросил США не переживать по поводу покупки С-400
Во время загрузки произошла ошибка.
25 июля© Ньюстюб
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