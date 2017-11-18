Эрдоган усомнился в том, можно ли доверять НАТО

Источник: AP 2017

«Вопрос доверия к организации вызывает серьезные вопросы в альянсе в целом», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Он напомнил, что в период максимального роста угроз с сирийской территории НАТО отозвала ракетные зенитные системы Patriot из Турции и дала понять, что в случае атаки на турецкую территорию не окажет поддержку Анкаре.

«Когда же Турция начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ряд ведущих стран НАТО начали критиковать Анкару», — добавил президент Турции, отметив, что это подтверждает наличие проблем внутри НАТО.

Он вновь осудил действия США в Сирии. «Под предлогом борьбы с ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) террористов PYD (сирийской курдской партии “Демократический союз”, которую Турция считает связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК — ред.) поддерживают политически, вооружают и снабжают деньгами. Когда стало известно о договоренности двух террористических организаций в Ракке, США признали, что сотни террористов ИГ покинули район с ведома Вашингтона. Это позорное признание, не подобающее союзникам Турции. Анкара прекрасно осведомлена о реалиях региона. Вопрос в другом: осознают ли США последствия своей политики?», — сказал Эрдоган.