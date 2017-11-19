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01:28 (мск), источник: ТАСС

Минобороны: ракетные части СВ России перевооружены комплексами «Искандер-М» на 80%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ракетные части Сухопутных войск России перевооружены на оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в связи с отмечаемым в воскресенье Днем ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжается перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса «Точка-У» на «Искандер-М». На сегодняшний день свыше 80% ракетных соединений уже имеют на своем вооружении ракетные комплексы «Искандер-М», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, отметили в Минобороны, в войска поступают модернизированные 152-миллиметровые гаубицы «Мста-СМ», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», новые всепогодные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема- С».

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С ракетными и артиллерийскими подразделениями регулярно проводятся тактические учения с пусками боевых ракет и боевой стрельбой, индивидуальные стрельбы с офицерами и сержантами. В этом году в ходе боевой подготовки выполнено более 36 тыс. огневых задач, израсходовано около 240 тыс. артиллерийских боеприпасов, уточнили в Минобороны.

С Днем ракетных войск и артиллерии военных, ветеранов и промышленников поздравил министр обороны Сергей Шойгу. В своем поздравительном приказе глава ведомства, в частности, отметил, что «славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих». «Успешно осваивая современные вооружение и военную технику, постоянно совершенствуя профессиональное мастерство и боевую выучку, они всегда готовы выполнить свой воинский долг, встать на защиту национальных интересов страны», — подчеркнул глава Минобороны.

«Искандер-М» в 1-й раз произвел пуск за пределами страны
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июня© Ньюстюб
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