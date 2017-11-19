Минобороны: ракетные части СВ России перевооружены комплексами «Искандер-М» на 80%

Источник: РИА "Новости"

«Продолжается перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса «Точка-У» на «Искандер-М». На сегодняшний день свыше 80% ракетных соединений уже имеют на своем вооружении ракетные комплексы «Искандер-М», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, отметили в Минобороны, в войска поступают модернизированные 152-миллиметровые гаубицы «Мста-СМ», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», новые всепогодные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема- С».

С ракетными и артиллерийскими подразделениями регулярно проводятся тактические учения с пусками боевых ракет и боевой стрельбой, индивидуальные стрельбы с офицерами и сержантами. В этом году в ходе боевой подготовки выполнено более 36 тыс. огневых задач, израсходовано около 240 тыс. артиллерийских боеприпасов, уточнили в Минобороны.