Генерал ВВС США пообещал сопротивляться приказу Трампа о ядерном ударе

Источник: РИА "Новости"

«Некоторые считают, что мы глупые люди, но это не так. Если бы у вас была такая ответственность, вы бы тоже думали о возможных сценариях», — сказал он.

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Комментируя угрозы Трампа нанести ядерный удар по КНДР, Хайтен пояснил, что командование десятилетиями разрабатывало порядок действий для подобного сценария, который включает такие факторы, как необходимость, пропорциональность удара, ненужные потери и другое.

«Я даю советы президенту, он мне говорит, что делать. И если это незаконно, угадайте, что произойдет? Я скажу: господин президент, это незаконно. И он скажет: что будет законным? И мы придумаем варианты. Это не так сложно», — сказал он.