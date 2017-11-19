Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН новый проект резолюции по миссии СМР

Источник: Reuters

Очередной «компромиссный» проект документа внесли Швеция и Уругвай, уточнил собеседник агентства.

17 ноября истек мандат СМР. Совбез ООН четыре раза за последний месяц проводил голосование по продлению сроков работы миссии.

Читайте также США обвинили Россию в неуважении стандартов использования химоружия

Россия применяла право вето в отношении американского проекта резолюции о продлении мандата СМР 24 октября, а также 16 ноября. В этот же день российский документ также не получил необходимого количества голосов.

Вскоре после того, как Совбез ООН не смог принять ни один из проектов, с инициативой о продлении работы СМР на 30 дней выступила Япония. Вечером в пятницу, за шесть часов до окончания мандата, документ был выставлен на голосование. В его поддержку выступили 12 государств, однако Россия как постоянный член СБ ООН вновь применила право вето.