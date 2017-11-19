Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН новый проект резолюции по миссии СМР
ООН, 19 ноя — РИА Новости. В Совет Безопасности ООН внесен новый проект резолюции по возобновлению деятельности миссии
ООН, 19 ноя — РИА Новости. В Совет Безопасности ООН внесен новый проект резолюции по возобновлению деятельности миссии
Очередной «компромиссный» проект документа внесли Швеция и Уругвай, уточнил собеседник агентства.
17 ноября истек мандат СМР. Совбез ООН четыре раза за последний месяц проводил голосование по продлению сроков работы миссии.
Россия применяла право вето в отношении американского проекта резолюции о продлении мандата СМР 24 октября, а также 16 ноября. В этот же день российский документ также не получил необходимого количества голосов.
Вскоре после того, как Совбез ООН не смог принять ни один из проектов, с инициативой о продлении работы СМР на 30 дней выступила Япония. Вечером в пятницу, за шесть часов до окончания мандата, документ был выставлен на голосование. В его поддержку выступили 12 государств, однако Россия как постоянный член СБ ООН вновь применила право вето.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на критику США пояснял, что существующий механизм должен быть усовершенствован, так как два года подряд СМР «штампует бездоказательные обвинения против Сирии».