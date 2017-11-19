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05:04 (мск), источник: РБК

Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах

Японское правительство рассматривает план по выращиванию клубники в теплицах на Южных Курилах в рамках совместной экономической деятельности с Россией. Об этом сообщает газета Yomiuri.

Источник: РИА "Новости"

В правительстве считают, что благодаря «ноу-хау» японских фермеров, производство клубники на Южных Курилах может стать ключевым шагом для развития местной промышленности. В материале газеты отмечается, что подобным способом японцы выращивают клубнику на острове Хоккайдо и собирают урожай ежегодно с июля по ноябрь.

В апреле с визитом в Россию прибыл японский премьер-министр Синдзо Абэ. По итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным они договорились о совместной деятельности на Курильских островах.

В частности, Путин и Абэ договорились начать совместные проекты по марикультуре, сельскому хозяйству, туризму, энергетике и окружающей среде.

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В сентябре Абэ призвал Путина заключить мирный договор с Японией и назвал возникшую между двумя странами ситуацию «ненормальной». СССР и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Заключению договора мешают претензии на четыре острова на Курилах: Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

В конце июня на Курилы прибыла первая делегация японских бизнесменов. В октябре Курильские острова посетила вторая делегация чиновников и предпринимателей из Японии. Также в сентябре первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщал о планах строительства автомобильно-железнодорожного моста между островами Сахалин и Хоккайдо.

На Курилах высадился японский бизнес-десант
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28 октября© Ньюстюб
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