Япония заявила о планах выращивать клубнику на Курилах

Источник: РИА "Новости"

В правительстве считают, что благодаря «ноу-хау» японских фермеров, производство клубники на Южных Курилах может стать ключевым шагом для развития местной промышленности. В материале газеты отмечается, что подобным способом японцы выращивают клубнику на острове Хоккайдо и собирают урожай ежегодно с июля по ноябрь.

В апреле с визитом в Россию прибыл японский премьер-министр Синдзо Абэ. По итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным они договорились о совместной деятельности на Курильских островах.

В частности, Путин и Абэ договорились начать совместные проекты по марикультуре, сельскому хозяйству, туризму, энергетике и окружающей среде.

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В сентябре Абэ призвал Путина заключить мирный договор с Японией и назвал возникшую между двумя странами ситуацию «ненормальной». СССР и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Заключению договора мешают претензии на четыре острова на Курилах: Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.