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05:34 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ABC News сообщил о планах США выделить Украине $47 млн на летальное оружие

Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Госдепа США, американский Совет нацбезопасности даст президенту Дональду Трампу рекомендации по выделению Украине $47 млн на летальное оружие, в том числе на противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Источник: AP 2017
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Собеседник телеканала уверен, что эта инициатива направлена на «сдерживание агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов».

Несколько дней назад The Wall Street Journal сообщала, что Белый дом США дал согласие на поставку Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. При этом официальный представитель Белого дома Майкл Энтон тогда не подтвердил эту информацию.

О том, что Пентагон и Госдеп разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения, сообщалось еще в августе. В сентябре президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Дональд Трамп уже дал обещание предоставить Киеву нелетальное вооружение.

Киев надеется получить от США летальное оружие
Во время загрузки произошла ошибка.
19 сентября© Ньюстюб
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