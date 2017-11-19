ABC News сообщил о планах США выделить Украине $47 млн на летальное оружие

Источник: AP 2017

Собеседник телеканала уверен, что эта инициатива направлена на «сдерживание агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов».

Несколько дней назад The Wall Street Journal сообщала, что Белый дом США дал согласие на поставку Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. При этом официальный представитель Белого дома Майкл Энтон тогда не подтвердил эту информацию.