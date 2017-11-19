США в 2017 году отказали в получении визы каждому третьему казахстанцу

Источник: Informburo.kz

На прошения в получении визы типа «В» власти США ответили отказом в 32,8% случаев. Речь идет о визе, которая дает право на совершение туристических и деловых поездок в Штаты.

Согласно официальной статистике госдепартамента США, за последний год процент отказов вырос более, чем на 5%. Если рассматривать 10-летний период, то рост числа отказов вырос в три раза: с 12 до 32 процентов. Наиболее резкий рост недоверия наблюдается последние пять лет. Так в 2012 году лишь 7% обратившихся за получением визы получили отказы.

Тем не менее, казахстанцам отказывают реже, чем жителям других стран постсоветского пространства. Более половины граждан Грузии, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Кыргыстана не смогли в 2017 году получить право на посещение Штатов. Гражданам Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена вовсе запрещен въезд в США. А вот жителям таких стран, как Андора, Лихтенштейн, Монако и Сан-Марино в 2017 году не отказали ни разу.

По официальным данным в 2017 году основной причиной отказа в визе типа «B» в США является ст. 214 Закона об иммиграции и национальности (The Immigration and Nationality Act). Согласно этому пункту, любой заявитель должен убедить офицера консульской службы в том, что он правомочен получить визу выбранной категории. То есть, по мнению посольства, казахстанцам все реже удается доказать, что они собираются именно в туристическую или деловую поездку, а не мигрируют в Штаты.