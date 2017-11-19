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09:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Стадионом, орехом и рыбой заинтересовался Андрей Тарасенко

Врио губернатора Андрей Тарасенко провел встречу с членом Совета Федерации от Приморского края Людмилой Талабаевой, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края. Во время встречи они обсудили вопросы развития спорта, рыбодобывающего флота и вывоза кедрового ореха. Андрей…

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Андрей Тарасенко провел встречу с членом Совета Федерации от Приморского края Людмилой Талабаевой, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Во время встречи они обсудили вопросы развития спорта, рыбодобывающего флота и вывоза кедрового ореха.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что вопрос технического состояния стадиона «Динамо» во Владивостоке уже необходимо поднимать на уровне Правительства РФ.

«На данный момент в Приморском крае нет современного стадиона. Всероссийское физкультурно-спортивное общество “Динамо” долгие годы не ремонтирует свой стадион во Владивостоке. Наши сборные должны проходить у нас предолимпийский сбор к летним Играм в Токио, однако сейчас стадион технически не готов. Считаю, что этот вопрос необходимо проработать с вице-премьером РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталию Мутко», — заявил врио губернатора.

Людмила Талабаева пообещала поднять этот вопрос на ближайшем пленарном заседании Госдумы РФ.

Во время встречи Андрей Тарасенко также акцентировал внимание на рыбодобывающем флоте. По его мнению, ремонт наших судов должен осуществляться в российских портах.

«При этом рыбаки должны оформлять квоту у нас, выходя на промысел только с приморских портов», — констатировал руководитель региона.

Кроме того, Андрей Тарасенко предложил членам Совета Федерации Людмиле Талабаевой и Светлане Горячевой проработать вопросы о запрете бесплатного вывоза кедрового ореха и шишек из Приморья. Напомним, по поручению главы региона соответствующий вопрос уже прорабатывается на законодательном уровне в крае.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что выпавший снег стал первым для Андрея Тарасенко в Приморье.

Виктор Бруевич.

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