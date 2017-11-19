Стадионом, орехом и рыбой заинтересовался Андрей Тарасенко
Врио губернатора Андрей Тарасенко провел встречу с членом Совета Федерации от Приморского края Людмилой Талабаевой, об этом «Deita. ru» сообщили в
Врио губернатора Андрей Тарасенко провел встречу с членом Совета Федерации от Приморского края Людмилой Талабаевой, об этом «Deita. ru» сообщили в
Врио губернатора Андрей Тарасенко провел встречу с членом Совета Федерации от Приморского края Людмилой Талабаевой, об этом «Deita.ru» сообщили в
Во время встречи они обсудили вопросы развития спорта, рыбодобывающего флота и вывоза кедрового ореха.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что вопрос технического состояния стадиона «Динамо» во Владивостоке уже необходимо поднимать на уровне Правительства РФ.
«На данный момент в Приморском крае нет современного стадиона. Всероссийское
Во время встречи Андрей Тарасенко также акцентировал внимание на рыбодобывающем флоте. По его мнению, ремонт наших судов должен осуществляться в российских портах.
«При этом рыбаки должны оформлять квоту у нас, выходя на промысел только с приморских портов», — констатировал руководитель региона.
Кроме того, Андрей Тарасенко предложил членам Совета Федерации Людмиле Талабаевой и Светлане Горячевой проработать вопросы о запрете бесплатного вывоза кедрового ореха и шишек из Приморья. Напомним, по поручению главы региона соответствующий вопрос уже прорабатывается на законодательном уровне в крае.
Ранее «Deita.ru» сообщало, что выпавший снег стал первым для Андрея Тарасенко в Приморье.
Виктор Бруевич.