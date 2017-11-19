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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Бурков осмотрел аэропорт «Омск — Федоровка»

Сейчас готовится экспертиза готовности объекта.

Врио омского губернатора Александр Бурков занялся судьбой недостроенного аэропорта «Омск — Федоровка». Глава региона лично осмотрел площадку и там провел совещание с руководителями минимущества и минпрома. Чиновники доложил, на какой стадии остановилось решение проблемы с недостроенным объектом.

Как сообщили в областном правительстве, сейчас проводится оценочная экспертиза состояния всех зданий, взлетно-посадочной полосы. Ее результаты станут известны после 30 ноября.

— Сегодня рассматривать вопросы развития аэропорта «Омск — Федоровка» без учета транспортных перевозок по железной дороге, автотрассам и речным путям нельзя, — заявил Александр Бурков. — Нужно рассматривать через призму единой транспортной сети. Все должно быть увязано с точки зрения развития транспортного хаба с учетом грузовых потоков и преимуществ географического расположения.

Врио губернатора подчеркнул также, что аэропорт должен быть достроен.

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