Бурков осмотрел аэропорт «Омск — Федоровка»

Врио омского губернатора Александр Бурков занялся судьбой недостроенного аэропорта «Омск — Федоровка». Глава региона лично осмотрел площадку и там провел совещание с руководителями минимущества и минпрома. Чиновники доложил, на какой стадии остановилось решение проблемы с недостроенным объектом.

Как сообщили в областном правительстве, сейчас проводится оценочная экспертиза состояния всех зданий, взлетно-посадочной полосы. Ее результаты станут известны после 30 ноября.

— Сегодня рассматривать вопросы развития аэропорта «Омск — Федоровка» без учета транспортных перевозок по железной дороге, автотрассам и речным путям нельзя, — заявил Александр Бурков. — Нужно рассматривать через призму единой транспортной сети. Все должно быть увязано с точки зрения развития транспортного хаба с учетом грузовых потоков и преимуществ географического расположения.