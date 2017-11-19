Назначил губернатор. В Свердловской области появились новые члены правительства

Все назначения вступают в силу с 20 ноября этого года, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Так, кресло директора департамента молодежной политики региона займет Ольга Глацких, на должность министра природных ресурсов и экологии назначен Алексей Кузнецов, новым министром промышленности и науки стал Сергей Пересторонин, Леонид Рапопорт вступит в должность министра физической культуры и спорта Среднего Урала, Николай Смирнов назначен на должность министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а новым министром культуры стала Светлана Учайкина.