Назначил губернатор. В Свердловской области появились новые члены правительства
17 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должности сразу нескольких членов правительства Среднего Урала.
17 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должности сразу нескольких членов правительства Среднего Урала.
Все назначения вступают в силу с 20 ноября этого года, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.
Так, кресло директора департамента молодежной политики региона займет Ольга Глацких, на должность министра природных ресурсов и экологии назначен Алексей Кузнецов, новым министром промышленности и науки стал Сергей Пересторонин, Леонид Рапопорт вступит в должность министра физической культуры и спорта Среднего Урала, Николай Смирнов назначен на должность министра энергетики и