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10:19 (мск), источник: Nakanune.ru

Назначил губернатор. В Свердловской области появились новые члены правительства

17 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должности сразу нескольких членов правительства Среднего Урала.

Все назначения вступают в силу с 20 ноября этого года, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Так, кресло директора департамента молодежной политики региона займет Ольга Глацких, на должность министра природных ресурсов и экологии назначен Алексей Кузнецов, новым министром промышленности и науки стал Сергей Пересторонин, Леонид Рапопорт вступит в должность министра физической культуры и спорта Среднего Урала, Николай Смирнов назначен на должность министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а новым министром культуры стала Светлана Учайкина.

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