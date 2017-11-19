В Кишиневе проходит референдум по отставке Дорина Киртоакэ

Для того, чтобы принять участие в плебисците, жители муниципия обязательно должны взять с собой на участок удостоверение личности с вкладышем, где указана кишиневская прописка.
На референдум вынесен всего один вопрос: Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ? и два варианта ответа: За и Против. Необходимо поставить штамп под тем вариантом ответа, который вы выбрали, и опустить бюллетень в урну.
Для того, чтобы референдум состоялся, нужно, чтобы к избирательным урнам вышла одна треть включенных в списки избирателей то есть, 216 тысяч человек. В то же время необходимо, чтобы за отставку Дорина Киртоакэ было отдано как минимум 163 тысячи 571 голос. В случае успешного проведения референдума досрочные выборы генерального примара муниципия Кишинев состоятся весной 2018 года.