В Кишиневе проходит референдум по отставке Дорина Киртоакэ

Источник: Actualitati.md

Для того, чтобы принять участие в плебисците, жители муниципия обязательно должны взять с собой на участок удостоверение личности с вкладышем, где указана кишиневская прописка.

На референдум вынесен всего один вопрос: Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ? и два варианта ответа: За и Против. Необходимо поставить штамп под тем вариантом ответа, который вы выбрали, и опустить бюллетень в урну.