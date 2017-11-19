Владимир Путин пообещал Владивостоку современный концертный зал

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин пообещал, что во Владивостоке появится современный концертный зал и культурный образовательный центр. Об этом глава государства заявил на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт Кремля.

В ходе встречи президент России отметил, что приморский филиал Мариинки сейчас успешно работает. Глава государства считает этот опыт новым шагом в освоении регионов: постоянно расширяется репертуар, график гастролей, культурные контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Маэстро Гергиев (Валерий Гергиев — художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра) предложил реализовать ещё два проекта во Владивостоке — построить концертный зал, современный с хорошей акустикой, большой, такой же как, собственно говоря, у вас здесь при Мариинке создан. И второе: создать образовательный центр, который готовил бы на месте специалистов для музыкальных театров: музыкантов, танцоров балета, художников и всё, что нужно для музыкального театра, — заявил Владимир Путин. — Я ещё не знаю об источниках финансирования и не знаю ещё окончательной суммы, но хочу вас заверить — мы это точно сделаем. И постараемся сделать это в самое кратчайшее время».

Президент попросил представителей культуры позаботиться об уровне подготовки преподавательских кадров. По словам Путина, он должен быть высоким и ни в коем случае не уступать столичным городам России.

«Понятно, что здесь нужно будет техническое сопровождение, этим людям нужно будет создать условия для проживания, и это мы тоже сделаем. Гарантирую. И сделаем как можно быстрее», — подытожил Владимир Владимирович.