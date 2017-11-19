Times узнала о разработке в ЕС сценария «хаотического» Brexit

Источник: Reuters

Европейский союз готовит план действий на случай беспорядочного выхода Великобритании из ЕС, который может произойти после краха правительства Терезы Мэй и провала официальных переговоров по Brexit. Об этом сообщает британское издание Sunday Times.

Cпециальная комиссия под руководством Паскаля Леардини прорабатывает варианты действий в случае провала переговоров. Она должна предложить наилучшую стратегию на случай «катастрофы». Причем, как отмечает издание, группа Леардини не контактирует с главным переговорщиком по Brexit от Евросоюза Мишелем Барнье и его командой, чтобы не нарушить «позитивную повестку работы по достижению сделки».

«Задача Барнье заключается в том, чтобы работать над заключением сделки, так что это нормально, что команда, прорабатывающая наихудший сценарий, работает отдельно», — заявил изданию один из сотрудников комиссии. По его словам, комиссия Леардини создана для того, чтобы «срочно повысить осведомленность «еврочиновников» по поводу возможных последствий хаотического Brexit для правительств ЕС и бизнеса.