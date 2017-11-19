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11:15 (мск), источник: РБК

Times узнала о разработке в ЕС сценария «хаотического» Brexit

В случае краха правительства Терезы Мэй Великобритания может выйти из Евросоюза по наихудшему, «хаотическому», сценарию. В ЕС создали комиссию, которая должна отдельно проработать стратегию действий при наступлении «катастрофы».

Источник: Reuters
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Европейский союз готовит план действий на случай беспорядочного выхода Великобритании из ЕС, который может произойти после краха правительства Терезы Мэй и провала официальных переговоров по Brexit. Об этом сообщает британское издание Sunday Times.

Cпециальная комиссия под руководством Паскаля Леардини прорабатывает варианты действий в случае провала переговоров. Она должна предложить наилучшую стратегию на случай «катастрофы». Причем, как отмечает издание, группа Леардини не контактирует с главным переговорщиком по Brexit от Евросоюза Мишелем Барнье и его командой, чтобы не нарушить «позитивную повестку работы по достижению сделки».

«Задача Барнье заключается в том, чтобы работать над заключением сделки, так что это нормально, что команда, прорабатывающая наихудший сценарий, работает отдельно», — заявил изданию один из сотрудников комиссии. По его словам, комиссия Леардини создана для того, чтобы «срочно повысить осведомленность «еврочиновников» по поводу возможных последствий хаотического Brexit для правительств ЕС и бизнеса.

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
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14 ноября© Ньюстюб
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