Рустэм Хамитов поддержал молодёжный проект ОНФ

— Команда «Молодежки ОНФ» в Башкортостане — это совершенно разные люди, которых объединяет неравнодушие к тому, что происходит в нашей стране и республике, — рассказал координатор проекта Рафаэль Хакимов. — Сейчас у нас появилась возможность сделать что-то вместе. Как оказалось, для того, чтобы делать добрые дела, не нужны деньги. Нужно желание сделать нашу жизнь лучше.