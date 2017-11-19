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12:48 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов поддержал молодёжный проект ОНФ

УФА, 19 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. На конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкортостане, в котором принял участие Глава республики Рустэм Хамитов, активисты рассказали о деятельности своего молодёжного направления и представили проект «Молодёжка ОНФ».

Источник: Башинформ

В нём участвуют студенты, молодые журналисты, политологи, юристы, историки. Уже несколько месяцев ребята занимаются общественно полезными проектами — красят детские площадки, проводят субботники, сажают деревья.

— Команда «Молодежки ОНФ» в Башкортостане — это совершенно разные люди, которых объединяет неравнодушие к тому, что происходит в нашей стране и республике, — рассказал координатор проекта Рафаэль Хакимов. — Сейчас у нас появилась возможность сделать что-то вместе. Как оказалось, для того, чтобы делать добрые дела, не нужны деньги. Нужно желание сделать нашу жизнь лучше.

В декабре «Молодёжка ОНФ» организует товарищеский футбольный матч с членами Ассоциации молодых депутатов республики. В связи с этим активисты попросили Рустэма Хамитова подписать мяч, который станет своеобразным символом проекта.

— Безусловно, хорошо, что ребята не ждут ресурсов, денег, самостоятельно решают вопросы, — отметил Глава республики.

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