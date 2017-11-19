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12:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Депутат предложил запретить дублированные фильмы на российском телевидении

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить показывать на российском телевидении дублированные фильмы и программы. Соответствующее обращение он направил главе Министерства образования и науки России Ольге Васильевой, сообщает в воскресенье, 19 ноября, телеканал RT.

Источник: РИА "Новости"

По мнению Петрова, все фильмы и передачи должны транслироваться только с оригинальной звуковой дорожкой, но с русскими субтитрами. Таким образом телевидение получит образовательную функцию, а у россиян появится стимул изучать иностранные языки.

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«В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке», — пояснил депутат.

Петров также добавил, что если инициативу одобрят, он приступит к разработке необходимых правовых и законодательных актов для внедрения ее в жизнь.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев подготовили законопроект, запрещающий рекламу на телевидении и радио по воскресеньям с 6 утра до 12 ночи. В настоящее время документ находится на рассмотрении. По предварительным подсчетам, если инициатива депутатов будет поддержана, в следующем году телеканалы и радиостанции могут потерять 33 миллиарда рублей.

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