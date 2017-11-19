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12:43 (мск), источник: СуперОмск

Врио губернатора Омской области Бурков призвал ужесточить наказание для пьяных водителей

В воскресенье, 19 ноября, на Соборной площади, что в центре Омска прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Это день начался с панихиды.

Службу провел митрополит Омский и Таврический Владимир. Врио Губернатора Александр Бурков вместе с омичами почтил память тех, чьи жизни забрала дорога. Все желающие сегодня могли прийти в Собор и поставить поминальные свечи за упокой души всех погибших в автоавариях.

После чего 23 автомобиля ДПС встали в форме «Сердца памяти» на Соборной площади.

Середину заполнили студенты. Они выпустили в небо красные шары и почтили погибших в ДТП минутой молчания.

«За этот год только в Омской области погибли 175 человек, в том числе десять детей, наших детей. Это — общая боль и наше горе», — цитирует пресс-служба облправительства слова Александра Буркова.

Уточняется, что руководитель региона отметил важность уважительного отношения друг к другу всех участников дорожного движения и призвал к ужесточению наказания для пьяных водителей, считая их действия преступными.

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