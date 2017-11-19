Лукашенко поздравил Додона с 25-летием установления дипотношений

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Как подчеркнул белорусский лидер, за годы независимости удалось сохранить и приумножить традиции белорусско-молдавской дружбы, выстроить систему взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и иных сферах.

Президент Беларуси выразил уверенность в том, что последовательное и всестороннее развитие межгосударственного диалога полностью отвечает национальным интересам двух стран.

В свою очередь Додон отметил в поздравлении главе белорусского государства, что «четверть века наше партнерство, выстроенное в духе дружбы и сотрудничества, развивается и крепнет. За это время Молдова и Беларусь продемонстрировали открытость и способность находить оптимальные решения как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях».

Также молдавский лидер выразил уверенность в том, что полноценный политический диалог, взаимовыгодные торгово-экономические связи, гуманитарное и культурное взаимодействие будут и впредь крепнуть и развиваться.

История дипотношений

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Молдова установлены 19 ноября 1992 года. Посольство Республики Беларусь в стране открыто в 1995 году.

Важнейшим шагом в развитии двусторонних отношений стало подписание в 1992 году Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Республикой Молдова, который заложил политическую основу, активизировавшую все иные направления двустороннего сотрудничества.