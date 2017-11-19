СПЧ увидел недостатки в законопроекте о СМИ-иноагентах
В Совете обратили внимание, что документ не предусматривает иных оснований для признания иностранного СМИ иноагентом, кроме наличия финансирования
В Совете обратили внимание, что документ не предусматривает иных оснований для признания иностранного СМИ иноагентом, кроме наличия финансирования
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовил проект экспертного заключения на законопроект о
В частности, в СПЧ обратили внимание на то, что проект закона не предусматривает иных оснований для признания иностранного средства массовой информации выполняющим функции иностранного агента, кроме наличия финансирования из иностранных источников.
Однако совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников (доходы от рекламы, подписки, продажи прав и т. д.). Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции Российской Федерации.
В нем также указывается на невозможность возлагать на
«В первом чтении (законопроект) предусматривал внесение изменений только в статью 15.3. Закона об информации. Однако в ходе подготовки проекта ко второму чтению существенным образом были изменены не только его наименование, но и концепция», — указывается в документе. По мнению его авторов, для кардинального изменения концепции в соответствии Регламентом Госдумы, следовало сначала вернуть законопроект в первое чтение, чего, однако, сделано не было.
«С учетом изложенного, Совет рекомендует отклонить федеральный закон «О внесении изменений в статьи 10.4. и 15.3. Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 6 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и вернуть его в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации для устранения выявленных недостатков», — говорится в проекте заключения СПЧ.
Закон о СМИ — иноагентах
После приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства. Данное решение палаты стало ответом на требование Минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.
По информации Минюста РФ, сейчас рассматривается вопрос о признании иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, зарегистрированных в США средств массовой информации: «Голос Америки», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Сибирь. Реалии», регионального проекта «IdeL. Реалии», телеканала «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)»,
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 ноября отметила, что новый закон не распространяется на российские СМИ. «Эта мера не может быть распространена на российские средства массовой информации, в том числе на российские средства массовой информации с иностранным участием. Такие средства массовой информации не подпадают под действие федерального закона», — указала она со ссылкой на разъяснения Минюста РФ. Захарова подчеркнула, что закон о