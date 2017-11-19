СПЧ увидел недостатки в законопроекте о СМИ-иноагентах

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовил проект экспертного заключения на законопроект о СМИ-иноагентах, обнаружив в нем ряд существенных недостатков. В настоящее время заключение проходит процедуру заочного голосования, сообщили в воскресенье ТАСС источники в СПЧ.

5 ноября Госдума единогласно приняла закон, который позволяет признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. 22 ноября он поступит на рассмотрение Совета Федерации.

В частности, в СПЧ обратили внимание на то, что проект закона не предусматривает иных оснований для признания иностранного средства массовой информации выполняющим функции иностранного агента, кроме наличия финансирования из иностранных источников.

Однако совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников (доходы от рекламы, подписки, продажи прав и т. д.). Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции Российской Федерации.

В нем также указывается на невозможность возлагать на СМИ-иноагенты обязанности, предусмотренные законом о НКО- иноагнетах, «поскольку иностранные лица, “распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы”, могут быть не только некоммерческими организациями, но также физическими лицами и коммерческими организациями, постольку регулирование их деятельности выходит за пределы предмета регулирования закона об НКО».

В проекте экспертного заключения также указывается на процедурные нарушения при принятии Госдумой законопроекта.

«В первом чтении (законопроект) предусматривал внесение изменений только в статью 15.3. Закона об информации. Однако в ходе подготовки проекта ко второму чтению существенным образом были изменены не только его наименование, но и концепция», — указывается в документе. По мнению его авторов, для кардинального изменения концепции в соответствии Регламентом Госдумы, следовало сначала вернуть законопроект в первое чтение, чего, однако, сделано не было.

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«С учетом изложенного, Совет рекомендует отклонить федеральный закон «О внесении изменений в статьи 10.4. и 15.3. Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 6 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и вернуть его в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации для устранения выявленных недостатков», — говорится в проекте заключения СПЧ.

Закон о СМИ — иноагентах

После приобретения статуса иноагента на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства. Данное решение палаты стало ответом на требование Минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

По информации Минюста РФ, сейчас рассматривается вопрос о признании иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, зарегистрированных в США средств массовой информации: «Голос Америки», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Сибирь. Реалии», регионального проекта «IdeL. Реалии», телеканала «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), проекта «Фактограф».